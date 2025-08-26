40 điểm phát bánh, nước miễn phí cho người dân xem diễu binh

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội chủ trì, triển khai trong các ngày 27, 30/8 và ngày chính thức 2/9. Mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ vệ sinh môi trường, đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân.
Danh sách 40 điểm gồm:
|STT
|Địa điểm
|STT
|Địa điểm
|1
|Vỉa hè vườn hoa Lê Trực
|21
|Ga Hà Nội điểm 1 (Cổng 1)
|2
|Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực
|22
|Ga Hà Nội điểm 2 (Cổng 2)
|3
|Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú
|23
|Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (Số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn
|4
|Vỉa hè Cổng trụ sở Uỷ ban MTTQ phường Ba Đình - Số 68 Nguyễn Thái Học
|24
|Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng
|5
|Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank - Số 52 Nguyễn Thái Học
|25
|Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất
|6
|Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học)
|26
|Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi
|7
|Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - số 5 đường Lê Duẩn
|27
|Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam - số 7 phố Tràng Thi
|8
|Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo VN - Số 71 Kim Mã
|28
|Vườn hoa Nhà Hát Lớn
|9
|Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà - 248 Kim Mã
|29
|Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
|10
|Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã
|30
|Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ
|11
|Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc
|31
|Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay
|12
|Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã
|32
|Vỉa hè Trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam - số 48A phố Tràng Thi
|13
|Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai)
|33
|Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức
|14
|Vỉa hè tòa Capital Place - số 29 phố Liễu Giai
|34
|Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi - 10B phố Tràng Thi
|15
|Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà - Số 25 Liễu Giai
|35
|Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn
|16
|Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - số 2 Liễu Giai
|36
|Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu
|17
|Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc
|37
|Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội - số 42 phố Tràng Tiền
|18
|Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ)
|38
|Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền
|19
|Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học)
|39
|Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân
|20
|Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - số 118 đường Lê Duẩn
|40
|Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam
Trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định miễn phí tàu điện, xe buýt trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chính sách này nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại tới các di tích lịch sử, tham gia sự kiện chào mừng, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy cùng 128 tuyến buýt có trợ giá sẽ miễn phí toàn bộ vé lượt. Hành khách vẫn được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền.
Để phục vụ nhu cầu đi lại, các tuyến tàu điện sẽ tăng giờ hoạt động. Các ngày 21, 24, 27 và 29/8 tàu chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Riêng 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm, 10 phút/chuyến vào giờ thường, chỉ tạm ngừng 80 phút phục vụ kỹ thuật. Với phương tiện cá nhân, thành phố giao xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, sân vận động làm nơi gửi xe.
Thành phố cũng bố trí nơi che mưa, nắng và xe buýt miễn phí đưa người dân, đặc biệt người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội dự lễ. Tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo an ninh, trật tự, ưu tiên vị trí cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.
Ngày mai 27/8 lễ sơ duyệt được tổ chức và 30/8 tổng duyệt, trước khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Hà Nội.
