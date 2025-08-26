40 điểm phát bánh, nước miễn phí cho người dân xem diễu binh

Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội chủ trì, triển khai trong các ngày 27, 30/8 và ngày chính thức 2/9. Mỗi điểm có 20-30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ vệ sinh môi trường, đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân.

Danh sách 40 điểm gồm:

STT Địa điểm STT Địa điểm 1 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực 21 Ga Hà Nội điểm 1 (Cổng 1) 2 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực 22 Ga Hà Nội điểm 2 (Cổng 2) 3 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú 23 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (Số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn 4 Vỉa hè Cổng trụ sở Uỷ ban MTTQ phường Ba Đình - Số 68 Nguyễn Thái Học 24 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng 5 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank - Số 52 Nguyễn Thái Học 25 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất 6 Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học) 26 Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi 7 Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - số 5 đường Lê Duẩn 27 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam - số 7 phố Tràng Thi 8 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo VN - Số 71 Kim Mã 28 Vườn hoa Nhà Hát Lớn 9 Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà - 248 Kim Mã 29 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 10 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã 30 Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ 11 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc 31 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay 12 Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã 32 Vỉa hè Trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam - số 48A phố Tràng Thi 13 Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai) 33 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức 14 Vỉa hè tòa Capital Place - số 29 phố Liễu Giai 34 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi - 10B phố Tràng Thi 15 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà - Số 25 Liễu Giai 35 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn 16 Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - số 2 Liễu Giai 36 Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu 17 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc 37 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội - số 42 phố Tràng Tiền 18 Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ) 38 Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền 19 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học) 39 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân 20 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - số 118 đường Lê Duẩn 40 Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam

Người dân cầm cờ Tổ quốc đón đoàn diễu binh, diễu hành gần quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định miễn phí tàu điện, xe buýt trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Chính sách này nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại tới các di tích lịch sử, tham gia sự kiện chào mừng, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy cùng 128 tuyến buýt có trợ giá sẽ miễn phí toàn bộ vé lượt. Hành khách vẫn được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, các tuyến tàu điện sẽ tăng giờ hoạt động. Các ngày 21, 24, 27 và 29/8 tàu chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Riêng 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm, 10 phút/chuyến vào giờ thường, chỉ tạm ngừng 80 phút phục vụ kỹ thuật. Với phương tiện cá nhân, thành phố giao xã, phường bố trí trụ sở cơ quan, cơ sở giáo dục, sân vận động làm nơi gửi xe.

Thành phố cũng bố trí nơi che mưa, nắng và xe buýt miễn phí đưa người dân, đặc biệt người cao tuổi từ các địa phương về Hà Nội dự lễ. Tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo an ninh, trật tự, ưu tiên vị trí cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.

Ngày mai 27/8 lễ sơ duyệt được tổ chức và 30/8 tổng duyệt, trước khi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Hà Nội.

Sơn Hà