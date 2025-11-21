40 công nhân cao tốc Bắc - Nam mắc kẹt trong lũ

Đăk LăkNhóm công nhân thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong bị cô lập, thiếu lương thực sau nhiều ngày nước lũ dâng cao.

Ngày 21/11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết các công nhân thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam đang bị cô lập bởi lũ lớn tại xã Hòa Xuân nằm phía đông tỉnh.

Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt, toàn bộ thi công trên tuyến qua địa bàn tỉnh phải tạm dừng. Ban điều hành công trường đã di dời thiết bị, máy móc và công nhân đến nơi an toàn, song đến sáng nay còn khoảng 40 người mắc kẹt tại ba điểm ở xã.

Công an xã Hòa Xuân giải cứu nhiều người dân khi nước lũ dâng cao. Ảnh: Thái Hà

Tình hình cứu hộ gặp khó khăn do mưa lớn, mất điện và mất sóng điện thoại. Nhóm công nhân đang thiếu lương thực, nước uống, tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Tại phường Đông Hòa, thêm 14 công nhân bị kẹt vì nước lũ chia cắt. Lực lượng cứu hộ tỉnh Đăk Lăk đang triển khai các mũi tiếp cận để đưa họ ra ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 400 nhà hư hỏng hoàn toàn; 13.800 nhà tốc mái; 85.700 lượt nhà bị ngập và hơn 12.800 hộ đang bị cô lập.

Phước Tuấn - Bùi Toàn