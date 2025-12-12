300 gian hàng nông sản an toàn tại sự kiện kết nối cung cầu

Thanh HóaGần 300 gian hàng của các doanh nghiệp nông sản, thực phẩm an toàn các địa phương trong và ngoài tỉnh được giới thiệu đến đông đảo người dân xứ Thanh.

Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2025, diễn ra từ 11/12 đến 15/12 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường (đứng giữa) cùng các đại biểu thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Lam Sơn

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay thu hút gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024, gồm gian hàng của các xã, phường trong tỉnh, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã Thanh Hóa và nhiều đơn vị đến từ các tỉnh thành lân cận. Hàng trăm sản phẩm tiêu biểu như nông sản sạch, thực phẩm chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sản phẩm OCOP được trưng bày và giới thiệu đến người dân, đối tác.

Ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết chương trình kết nối cung - cầu kết hợp trưng bày nông sản là hoạt động thường niên từ năm 2014, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa cơ sở sản xuất và tiêu thụ, hình thành chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Trước đó, tại Hội nghị kết nối cung - cầu 2024, có 20 doanh nghiệp ký 10 hợp đồng tiêu thụ nông sản.

Toàn tỉnh hiện xây dựng và duy trì 87 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cung cấp hơn 669.000 tấn thực phẩm cho thị trường, từ lúa gạo, rau màu đến thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Việc hình thành các chuỗi liên kết đã giúp kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở chế biến, phân phối.

Thanh Hóa hiện có khoảng 600 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nông sản tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Voso, Postmart, Shopee, Lazada hay Tiki... với hàng nghìn sản phẩm được giới thiệu rộng rãi. Đây được xem là kênh hỗ trợ hiệu quả cho nông sản địa phương tiếp cận thị trường lớn hơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Ảnh: Lam Sơn

Tại sự kiện, các đại biểu đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản năm 2025, chia sẻ kinh nghiệm mở rộng thị trường và đề xuất nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu trong thời gian tới. Các doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký 10 hợp đồng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng hiện mới khoảng 30% nông sản của tỉnh được phân phối qua hệ thống liên kết theo chuỗi giá trị, phần còn lại vẫn tiêu thụ chủ yếu qua chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ. Điều này khiến người sản xuất bị động, thiếu thông tin thị trường và dễ rơi vào tình trạng "được mùa, rớt giá".

Ông Cường đề nghị các địa phương, sở ngành và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh và nâng cao giá trị nông sản, phù hợp với mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao.

Lê Hoàng