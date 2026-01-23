3 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sáng cùng ngày đã thống nhất số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 thành viên.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Giang Huy

Trong đó, 10 ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV. Ba ủy viên được bầu tại hội nghị, gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

Điều lệ Đảng quy định Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng Bí thư, một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số ủy viên Ban Bí thư do Trung ương bầu trong số ủy viên Trung ương.

Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng: chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Vũ Tuân