3 phút bùng nổ đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Bàn thua buộc Philippines phải đẩy cao đội hình, và để lộ nhiều khoảng trống sau lưng.

Việt Nam đã tận dụng phản công và kiếm được quả phạt ở sát vòng cấm biên trái. Từ đây, Nguyễn Thanh Nhàn sút chân phải đưa bóng đập đất vào góc thấp phía xa, làm bó tay thủ môn Guimaraes.