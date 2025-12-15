3 phút bùng nổ đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Phút 89, trận đấu trên sân Rajamangala, tiền vệ vào sân thay người Lê Văn Thuận châm bóng ở biên trái cho Nguyễn Đình Bắc.
Sau khi dùng tốc độ vượt qua Noah Leddel, tiền đạo sinh năm 2004 nhả ra cho Nguyễn Phi Hoàng tạt đến cột gần. Văn Thuận xuất hiện đúng lúc, bật cao đánh đầu đập cầu thủ Philippines đi vào góc gần, mở tỷ số cho Việt Nam.
Quá đỗi sung sướng, Văn Thuận cởi áo rồi chạy như bay về phía cột cờ góc để ăn mừng.
Bàn thắng ấy phá sập ý đồ của Philippines trong nỗ lực đưa trận đấu đến hiệp phụ, đồng thời mở toang cánh cửa vào chung kết cho Việt Nam.
Bàn thua buộc Philippines phải đẩy cao đội hình, và để lộ nhiều khoảng trống sau lưng.
Việt Nam đã tận dụng phản công và kiếm được quả phạt ở sát vòng cấm biên trái. Từ đây, Nguyễn Thanh Nhàn sút chân phải đưa bóng đập đất vào góc thấp phía xa, làm bó tay thủ môn Guimaraes.
Thanh Nhàn (số 22) chạy về khán đài A ăn mừng trước đám đông CĐV Việt Nam. Các đồng đội cũng lao tới ôm chầm lấy anh.
Sau khi hôn lên cờ Việt Nam trên ngực trái, tiền đạo sinh năm 2003 nắm chặt tay hét lớn. Sau trận, anh cho biết bàn thắng này giải tỏa rất nhiều sức ép cho bản thân sau thời gian dài không ghi bàn ở cấp đội tuyển.
Lần này, HLV Kim ăn mừng chừng mực. Bàn thứ hai như khẳng định một chiến thắng chắc chắn dành cho Việt Nam khi quãng thời gian còn lại rất ít.
Không lâu sau, tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các cầu thủ Philippines đổ gục xuống sân. Một số bật khóc, cúi đầu buồn bã vì không thể đưa trận đấu đi xa hơn.
Nguyễn Hiểu Minh (trái) và Đình Bắc (phải) cùng động viên tiền vệ Sandro Reyes.
Philippines trận này đã thi đấu kiên cường, gây ra không ít khó khăn dù đây là lần đầu vào bán kết SEA Games kể từ năm 1991. Nhưng khi một số cầu thủ chủ chốt bị thay ra vì xuống sức, họ không còn giữ được thế trận. Trong khi đó, hai sự thay đổi người của Việt Nam là Thanh Nhàn và Văn Thuận đều tạo nên khác biệt.
HLV Kim bắt tay các học trò trong niềm hân hoan. Ông đã vào chung kết cả ba giải chính thức đầu tiên cùng bóng đá Việt Nam, sau ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025.
Kim đang đứng trước cơ hội trở thành HLV đầu tiên thâu tóm cả ba danh hiệu lớn ở Đông Nam Á.
Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận phân định ngôi vương diễn ra lúc 20h ngày 18/12 trên sân Rajamangala.
Đó là trận chung kết SEA Games thứ ba trong bốn kỳ gần nhất của Việt Nam. Ở hai lần trước, năm 2019 và 2021, đội đều giành HC vàng dưới thời HLV Park Hang-seo. Ở kỳ gần nhất, Việt Nam chỉ giành HC đồng, cùng HLV Philippe Troussier.
Hiếu Lương