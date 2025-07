28 nước lên án Israel 'giết hại dân thường' ở Gaza

Nhóm 28 quốc gia ra tuyên bố chung lên án Israel vì "hành vi giết hại" dân thường Gaza, kêu gọi Tel Aviv lập tức dừng chiến sự.

Tuyên bố chung, công bố ngày 21/7 và được ký bởi Ngoại trưởng 28 quốc gia, lên án "việc cung cấp viện trợ nhỏ giọt và hành vi giết hại dân thường vô nhân đạo, trong đó có cả trẻ em, khi họ đang tìm kiếm những thứ phục vụ nhu cầu cơ bản nhất là nước và thực phẩm".

Các nước ra tuyên bố gồm hầu hết thành viên EU, cùng Anh, Na Uy, Canada, Nhật Bản, Australia. Các Ngoại trưởng bày tỏ "kinh hoàng" trước thông tin hơn 800 dân thường đã phải bỏ mạng trong lúc tìm viện trợ.

Phần lớn người chết ở gần các địa điểm phân phát của Tổ chức Nhân đạo Gaza (GHF), cơ quan do Mỹ và Israel hậu thuẫn. GHF sử dụng các công ty an ninh và hậu cần tư nhân của Mỹ để đưa hàng tiếp tế vào Gaza, bỏ qua hệ thống do Liên Hợp Quốc dẫn dắt mà Israel cáo buộc đã để Hamas cướp những chuyến hàng viện trợ vốn dành cho dân thường. Hamas phủ nhận cáo buộc này.

Liên Hợp Quốc mô tả mô hình của GHF là không an toàn và vi phạm các tiêu chuẩn công bằng nhân đạo, điều mà GHF phủ nhận.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng các quốc gia cho rằng "mô hình phân phối viện trợ của chính phủ Israel là nguy hiểm, gây bất ổn và tước đoạt phẩm giá người dân Gaza". "Nỗi thống khổ của dân thường Gaza đã chạm đến mức độ tồi tệ mới", tuyên bố nhấn mạnh.

Người phụ nữ đứng giữa đống đổ nát tại hiện trường một cuộc không kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel cho rằng tuyên bố này "không đúng với thực tế" và sẽ truyền đi thông điệp sai lầm tới Hamas. "Nó không tập trung gây áp lực lên Hamas và không công nhận vai trò cũng như trách nhiệm của Hamas đối với tình hình", Bộ cho biết thêm.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar sau đó cho hay ông đã nói chuyện với người đồng cấp Anh David Lammy về các vấn đề khu vực, trong đó có Gaza. Ông cáo buộc Hamas mới là nguyên nhân gây ra đau khổ cho người dân và khiến xung đột kéo dài.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee nói rằng việc đổ lỗi cho Israel là "phi lý" vì chính Hamas mới là bên từ chối mọi đề xuất chấm dứt giao tranh.

Người dân Gaza nhận viện trợ Đoàn người Palestine lấy hàng viện trợ từ xe tải trong video được IDF đăng ngày 20/7. Video: IDF

Các quốc gia đưa ra tuyên bố cho biết Israel đang cản trở viện trợ nhân đạo thiết yếu và kêu gọi nước này tuân thủ các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế. Họ thúc giục Tel Aviv lập tức dỡ bỏ những hạn chế để cho phép dòng chảy viện trợ vào Gaza, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức nhân đạo cùng Liên Hợp Quốc hoạt động an toàn, hiệu quả.

Các nước lưu ý thêm rằng họ "sẵn sàng thực hiện những hành động tiếp theo để hỗ trợ một lệnh ngừng bắn tức thời cũng như một lộ trình chính trị nhằm thiết lập an ninh và hòa bình" cho người Israel và Palestine.

Lời kêu gọi từ 28 quốc gia được đưa ra trong bối cảnh xe tăng Israel hôm 21/7 lần đầu tiên tiến vào các quận phía nam và phía đông của thành phố Deir al-Balah thuộc Gaza.

Phần lớn Gaza đã bị phá hủy sau hơn 21 tháng chiến sự, nổ ra khi các tay súng Hamas đột kích lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023, giết 1.200 người và bắt 250 con tin về Gaza.

Chiến dịch trả đũa của Israel ở Gaza đã khiến hơn 59.000 người Palestine thiệt mạng, theo thống kê từ cơ quan y tế khu vực.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)