25.600 người đã nhận tiền trợ cấp thôi việc do tinh gọn bộ máy

Hết tháng 6, cả nước có 25.611 người đã nhận tiền trợ cấp nghỉ hưu và thôi việc do tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, theo thống kê của Bộ Nội vụ.

Theo tổng hợp từ cơ quan trung ương và địa phương, đến 30/6 cả nước có 43.207 người đã nghỉ hưu và thôi việc. Trong đó 25.611 người đã nhận chế độ trợ cấp với tổng cộng 26.947 tỷ đồng (đạt 63%, không bao gồm quân đội và công an).

Bộ Nội vụ đánh giá với các Nghị định và hướng dẫn đã ban hành, chế độ, chính sách cho người thôi việc do tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã "đủ mạnh, nổi trội".

Trước đó, Thủ tướng nhiều lần yêu cầu các cơ quan hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc do sắp xếp bộ máy trước 30/6.

Sau sáp nhập, cả nước còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã, phường và đặc khu. Ước tính đợt sáp nhập này sẽ giúp giảm hơn 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Toàn hệ thống chính quyền địa phương hai cấp dự kiến còn 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Công chức phường Hải Châu, trung tâm TP Đà Nẵng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, khi thành phố vận hành thử chính quyền hai cấp tại một số xã phường, ngày 24/6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng số tiền ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 là 27.600 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỷ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã. Như vậy, tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Ước tính ngân sách cần chi 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 1,2 tỷ đồng/người; chi 99.700 tỷ đồng cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cấp xã. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho những người nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu là 6.600 tỷ đồng.

Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp là 128.480 tỷ đồng.