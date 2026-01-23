19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Bộ Chính trị khóa XIV có 10 ủy viên khóa trước và 9 thành viên mới; Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng tái đắc cử.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra sáng cùng ngày.

Theo đó, Bộ Chính trị khóa XIV có 19 ủy viên, với đa số phiếu tín nhiệm rất cao.

Trong đó, 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử vào Bộ Chính trị khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

10 ủy viên tái đắc cử Bộ Chính trị khóa XIV. Đồ họa: Hoàng Khánh

9 ủy viên Trung ương khóa XIV lần đầu tham gia Bộ Chính trị, gồm: Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

9 nhân sự tham gia Bộ Chính trị lần đầu. Đồ họa: Hoàng Khánh

Điều lệ Đảng quy định Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương.

Vũ Tuân