180 phóng viên, sinh viên báo chí tập diễu hành A80

Sáng 15/8, tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội, 180 phóng viên, sinh viên gồm 115 nữ, 65 nam tập luyện diễu hành khối Báo chí cách mạng Việt Nam phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Báo chí cách mạng Việt Nam là một trong 13 khối quần chúng tham gia A80, gồm các phóng viên, sinh viên đến từ Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, báo Đại biểu nhân dân, Vietnamnet và VnExpress.

Từ ngày 12/8, khối Báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu tập luyện đợt một dưới sự hướng dẫn của 5 huấn luyện viên đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Nội dung chủ yếu tập luyện hàng ngũ, động tác đi đều, nghiêm, nghỉ, quay đội hình tại chỗ, chào, vẫy cờ.

Các nữ phóng viên, sinh viên tập luyện sáng 15/8. Ảnh: Ban tổ chức

Thiếu tá Phạm Thanh Quang cho biết các phóng viên, sinh viên chưa quen với cường độ tập luyện cao dưới nắng mưa nên giáo viên đã bố trí bài tập phù hợp, tập kết hợp nghỉ giải lao xen kẽ và kiểm tra sức khỏe thường xuyên toàn khối.

"Qua quá trình luyện tập, tôi đánh giá khối đã đoàn kết, khắc phục được mọi khó khăn do điều kiện thời tiết", thiếu tá Quang nói và bày tỏ tin tưởng khối Báo chí cách mạng Việt Nam sẽ mang hình ảnh đẹp, cao quý nhất của nhà báo đến với công chúng trong ngày đại lễ lớn của đất nước.

Báo VnExpress trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử 5 phóng viên tham gia tập luyện cùng khối Báo chí cách mạng Việt Nam; 5 phóng viên tham gia khối Tri thức. "Do tính chất công việc bận rộn, tôi và đồng nghiệp sắp xếp thời gian giải lao buổi trưa và buổi tối để vừa tham gia đầy đủ các buổi tập luyện vừa hoàn thành công việc được giao", phóng viên Anh Ngọc nói.

Đội hình tập luyện khối Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

13 khối quần chúng gồm: Đại diện đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; báo chí cách mạng; tri thức; doanh nhân, phụ nữ; kiều bào, thanh niên và văn hóa, thể thao. Từ ngày 20/8, các khối quần chúng bắt đầu tập luyện đợt hai tại sân vận động Mỹ Đình trước khi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng lực lượng vũ trang.

Gia Chính