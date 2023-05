11 kỷ lục bơi SEA Games được thiết lập tại Campuchia

Quah Ting Wen còn phá kỷ lục 4x100m hỗn hợp tiếp sức nữ cùng em ruột Quah Jing Wen, Faith Khoo và Letitia Sim với thời gian 4 phút 6 giây 97, hơn kỷ lục cũ 8% giây mà cô cũng góp mặt tại SEA Games 2019.

Quah giành sáu HC vàng - nhiều nhất SEA Games 32 ở các nội dung 50m tự do nữ, 100m tự do nữ, 4x100m tự do tiếp sức nữ, 4x200m tự do tiếp sức nữ, 4x100m hỗn hợp tiếp sức nữ và 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam nữ. Qua 10 kỳ đại hội từ năm 2005, Quah giành 34 HC vàng và chỉ còn cách kỷ lục của Joscelin Yeo sáu HC vàng, lập từ năm 1991 đến 2005.