100 người của 'mạng lưới' cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả hầu tòa

TP HCMĐoàn Hữu Lượng cùng đồng phạm bị cáo buộc bán hơn 218.000 phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm không lấy mẫu theo quy định, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 16/1, Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL; Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek; Nguyễn Hà Linh, Công ty TNHH Khoa học TSL Chi nhánh Hà Nội bị TAND TP HCM xét xử về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

96 bị cáo khác là các nhân viên của hai công ty trên và các doanh nghiệp, cá nhân trung gian bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng tại tòa sáng nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Hội đồng xét xử đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; khoảng 140 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Do số lượng bị cáo và người liên quan đông, tòa đã trưng dụng khu vực hành lang và hai phòng xử rộng nhất để đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự phiên xử. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 2/2.

An ninh phiên tòa được siết chặt, nhiều lực lượng cảnh sát tham gia bảo vệ phiên tòa, chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong vụ án này, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Công ty TSL có chức năng cấp phiếu kết quả thử nghiệm, các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng với các mặt hàng là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thủy sản, nông sản, dược phẩm, mỹ phẩm... Phiếu kết quả thử nghiệm là cơ sở pháp lý quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để lập hồ sơ tự công bố, đăng ký sản phẩm.

Phiếu có thời hạn 12 tháng, ngoài ý nghĩa là kết quả thực hiện một giao dịch dân sự, còn có giá trị "xác nhận chất lượng sản phẩm mang tính pháp lý". Đây còn là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất, nhập khẩu.

Hơn 218.000 phiếu thử nghiệm giả được cấp cho sản phẩm không đạt chuẩn

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích trục lợi, một số cá nhân tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek đã cấu kết với hàng trăm tổ chức, cá nhân trung gian để lập phiếu kết quả thử nghiệm giả cho sản phẩm không đủ điều kiện.

Các phiếu này được tạo lập bằng nhiều thủ đoạn như không tiếp nhận mẫu thử, gửi mẫu chỉ để hợp thức hồ sơ, chỉnh sửa chỉ tiêu kỹ thuật cho đạt yêu cầu hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm.

Để thu hút khách hàng và gia tăng lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm giả phiếu kết quả thử nghiệm, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL bị cáo buộc đã phát hành hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tại tòa sáng nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Từ tháng 2/2023, do mâu thuẫn nội bộ, Phương tách ra thành lập Công ty Avatek. Đến tháng 4/2025, công ty này bị cáo buộc đã phát hành hơn 102.500 phiếu thử nghiệm giả cho trên 11.500 tổ chức, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 83,7 tỷ đồng.

Sau khi có các phiếu thử nghiệm giả, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc tự công bố tại các chi cục an toàn thực phẩm, sở y tế, sở nông nghiệp và môi trường, sở công thương ở nhiều địa phương.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bị cáo buộc tiếp tay

Để được tạo điều kiện trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Lượng và Phương nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, với tổng số gần 4 tỷ đồng nhằm tác động đến các cơ quan chức năng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến 2025, sau khi nhận tiền, Khánh đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời ăn hoặc "cảm ơn" 21 cá nhân liên quan đến việc cấp phép, mỗi lần từ 10 đến 50 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 2,4 tỷ đồng bị Khánh chiếm hưởng.

Bị cáo Hoàng Nam Khánh tại tòa sáng nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định còn nhiều cá nhân thuộc hai công ty nêu trên cùng 613 tổ chức, cá nhân trung gian có hành vi cung cấp thông tin để làm giả phiếu thử nghiệm. Ngoài ra, hơn 24.550 tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng các phiếu thử nghiệm giả tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đang được tiếp tục xác minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách phần việc này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hải Duyên