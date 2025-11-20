100 can axit đặc biệt nguy hiểm bị lũ cuốn

Công an Đăk Lăk cảnh báo khoảng 100 can axit sunfuric (H₂SO₄) của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi, yêu cầu người dân không tự ý mở hoặc tiếp xúc khi nhặt được.

Số can dung tích 20 lít, màu xanh hoặc xám, chứa axit sunfuric - hóa chất công nghiệp có tính ăn mòn rất mạnh.

Theo cơ quan chức năng, chất này có thể gây bỏng sâu khi chạm vào da, tổn thương mắt dẫn đến mù lòa; hơi axit kích ứng đường hô hấp, gây ho, khó thở, nặng hơn là phù phổi. Khi gặp nước, axit tỏa nhiệt lớn và dễ bắn tung, gây bỏng nặng. Nếu nuốt phải, H₂SO₄ phá hủy niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa, đe dọa tính mạng.

Nhận diện các can axit sunfuric bị lũ cuốn. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Công an đề nghị người dân khi phát hiện các can hóa chất trôi dạt phải giữ khoảng cách, không cạy nắp và báo ngay cho chính quyền địa phương để thu gom, xử lý an toàn.

Hai ngày qua, mưa lớn khiến mực nước sông Ba ở Đăk Lăk vượt báo động 3 và tiến sát mức đỉnh lịch sử năm 1993, gây ngập hơn 8.500 nhà dân, nhiều căn chìm đến nóc buộc người dân phải leo lên mái chờ cứu hộ. Toàn tỉnh có hơn 22 xã nằm trong vùng cảnh báo sạt lở, lũ quét với cấp độ rủi ro rất cao. Lực lượng công an, quân đội và dân quân được huy động khẩn cấp để ứng cứu các khu vực bị cô lập và hỗ trợ sơ tán người dân. Đến trưa 20/11, mưa lũ đã làm 11 người chết và 4 người trên địa bàn mất tích.

Trần Hóa