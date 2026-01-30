10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30/1, Bộ Chính trị phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng, vào Ban Bí thư khóa XIV.

Như vậy, Ban Bí thư khóa XIV có 13 thành viên, trong đó 10 Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và 3 Ủy viên được Trung ương bầu.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Đồ họa: Khánh Hoàng

Điều lệ Đảng quy định Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương thành lập, gồm Tổng Bí thư, một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số ủy viên Ban Bí thư do Trung ương bầu trong số ủy viên Trung ương.

Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của Đảng, gồm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.

Vũ Tuân