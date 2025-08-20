10 nước châu Âu 'sẵn sàng gửi quân đến Ukraine'

Khoảng 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình, theo nguồn thạo tin.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết các quan chức châu Âu ngày 19/8 nhóm họp để thảo luận về kế hoạch điều động binh sĩ Pháp và Anh tới Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình tiềm tàng giữa Kiev và Moskva.

"Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về quy mô và vị trí đóng quân. Khoảng 10 quốc gia bày tỏ sẵn sàng điều lực lượng tới Ukraine", một nguồn tin cho hay, nhưng không tiết lộ danh sách các nước này.

Ở giai đoạn đầu, lực lượng đa quốc gia với nòng cốt là binh sĩ châu Âu, trong đó có hàng trăm quân nhân Anh và Pháp, sẽ triển khai cách xa tiền tuyến để giúp đỡ quân đội Ukraine huấn luyện và bổ sung nhân lực.

Trong giai đoạn sau, các bên muốn Mỹ hỗ trợ bằng cách chia sẻ thông tin tình báo, giám sát biên giới, cung cấp vũ khí và có thể là cả bảo đảm phòng không. Giới chức châu Âu kỳ vọng Mỹ ít nhất sẽ cung cấp dữ liệu tình báo và khí tài quân sự thông qua các đối tác ở châu lục.

Binh sĩ Anh diễn tập bắn đạn thật hồi năm 2023. Ảnh: BQP Anh

Giới chức châu Âu và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Donald Trump ngày 19/8 bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Ukraine ngay cả khi thỏa thuận hòa bình có hiệu lực, song cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Kiev tuần tra không phận. "Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ họ về nhiều mặt, đặc biệt là đường không, do Mỹ sở hữu những thiết bị mà không ai có", ông nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đảm bảo an ninh là yếu tố rất quan trọng để đạt được hòa bình lâu dài. "Ông ấy đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia phối hợp với những người bạn của chúng tôi ở châu Âu, đồng thời tiếp tục hợp tác và thảo luận những vấn đề này với Nga và Ukraine", bà Leavitt cho hay.

Chính phủ Anh ngày 19/8 thông báo các quan chức quân sự châu Âu sẽ gặp đối tác Mỹ trong những ngày tới, để làm rõ chi tiết về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine và chuẩn bị triển khai lực lượng tới nước này sau khi giao tranh chấm dứt.

"Các điều khoản về đảm bảo an ninh cho Ukraine dự kiến được thống nhất trong những ngày tới, tốt nhất là ngay trong tuần này", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nói.

Triển vọng hòa bình Ukraine đang gia tăng sau khi Tổng thống Trump lần lượt gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới lãnh đạo châu Âu trong những ngày qua. Ông Trump hôm 18/8 thông báo đang thu xếp hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine, cũng như cuộc gặp ba bên với sự góp mặt của Mỹ.

Phạm Giang (Theo Telegraph, Kyiv Independent)