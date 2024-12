Yếu tố khác giúp doanh nghiệp tự tin hướng đến mục tiêu toàn cầu là nhân sự. Đại diện doanh nghiệp cho rằng nét đặc sắc trong văn hóa doanh nghiệp là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và công nghệ. Các nhân viên, được khuyến khích theo đuổi tinh thần 'into the unknown' – sẵn sàng khám phá và học hỏi những điều mới mẻ. Tinh thần này được hỗ trợ bởi các hoạt động đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu và không gian để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo.

Ngay trong năm nay, Amanotes triển khai chiến dịch 10 năm - một giai điệu để tri ân những người đã đồng hành trong thập kỷ.

Trọng tâm của chiến dịch là đồng hành cộng đồng nghệ sĩ quốc tế thông qua cuộc thi Amanotes Song Contest. Cuộc thi tạo sân chơi cho các nghệ sĩ độc lập chưa nổi tiếng được sản xuất nhạc và đưa vào game Magic Tiles 3. Cuộc thi sẽ giúp bài hát tiếp cận một lượng lớn khán giả trên toàn cầu.

Doanh nghiệp còn tạo album âm nhạc đặc biệt trên các hit games để dành tặng cho người dùng toàn cầu. Các album này bao gồm bài hát từ những người thắng cuộc thi Amanotes Song Contest và các bản nhạc gắn với sự thành công của nhà phát triển như How you like that của Blackpink, Unity của TheFatRat.

Sau 10 năm, sản phẩm game của Amanotes hiện có mặt ở 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhưng game chỉ là khởi đầu. Xa hơn, giấc mơ của đơn vị vẫn còn nguyên như lúc ban đầu là tạo dựng hệ sinh thái đa dạng sản phẩm để bất kỳ ai cũng có thể chơi nhạc.