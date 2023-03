10 đội tuyển thể thao điện tử nổi tiếng thế giới

Top 10 đội tuyển eSport được quan tâm nhiều nhất trong năm 2022 với chỉ số người xem và thời gian thi đấu tăng, theo Esports Charts công bố.

T1 (Liên Minh Huyền Thoại)

Đứng vị trí số một, danh tiếng T1 vượt ra ngoài các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại. Trong mùa giải 2022, họ đã tạo ra 112,9 triệu giờ xem, các trận đấu T1 được theo dõi bởi trung bình hơn 675 nghìn người xem (tăng 27,5%). Lượng người xem cao nhất là ở trận chung kết Chung kết thế giới 2022 giữa T1 và DRX với 5,14 triệu người xem. Đây là con số cao nhất trong tất cả các giải đấu thể thao điện tử năm qua.

Các thành viên đội eSport T1 đến từ Hàn Quốc. Ảnh: game8z

Các chỉ số của T1 có được nhờ sự phát triển của cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại cũng như người hâm mộ game thủ Faker.

RRQ Hoshi (Mobile Legends)

Đội tuyển đến từ Indonesia đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Đây là một trong những đội game nổi tiếng nhất của làng Mobile Legends: Bang Bang, cũng như trong thể thao điện tử trên nền tảng di động nói chung. Năm ngoái, các trận đấu có sự tham gia của họ đã tạo ra 88,2 triệu giờ xem (tăng 30,3%) và thu hút 750 nghìn người xem trung bình (giảm 17,5%). Đây là những chỉ số tốt nhất trong số tất cả các đội trong bảng xếp hạng.

NAVI (Counter-Strike: Global Offensive)

Các thành viên đội tuyển CS:GO NAVI. Ảnh: Sportbox

Rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ ba, năm qua đội tuyển của Ukraine tạo ra 74,4 triệu giờ xem (giảm 14,8%). s1mple và các đồng đội có lượng xem trung bình là 384 nghìn người (tăng 24%). Mốc người xem cao nhất của NAVI là 2,1 triệu người trong trận đấu với FaZe Clan tại PGL Major Antwerp 2022 .

DRX (Liên Minh Huyền Thoại)

DRX là điểm nhấn của mùa giải Liên Minh Huyền Thoại 2022 khi cho thấy sự nhẫn nại và không bỏ cuộc đã tạo nên một hành trình vĩ đại như thế nào. Tại giải đấu quốc nội Hàn Quốc LCK, DRX có thành tích bết bát và không có vé vào thẳng Chung kết thế giới.

Tuy nhiên tại vòng Chung kết thế giới 2022, DRX đã có những màn thi đấu nhiều cảm xúc đến tiến thẳng tới trận chung kết. Tại đây, họ đã đánh bại T1 với tỷ số 3-2 và thành công có được Summoner’s Cup. Trận chung kết giữa DRX và T1 đã thu hút tới 5,1 triệu người xem trên toàn thế giới. Tổng cộng, DRX đã tạo ra 69,2 triệu giờ đã xem vào năm 2022 (trong đó 43,7 triệu, chiếm 63% đến từ các trận đấu tại Chung kết thế giới). Các trận đấu của đội đã thu hút được trung bình 477 nghìn người xem.

FaZe Clan (Counter-Strike: Global Offensive)

FaZe Clan là đội game thủ Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) chuyên nghiệp đến từ Mỹ. Trong năm qua, FaZe Clan đã tạo ra 60,1 triệu giờ được xem (tăng 91,7%) và thu hút 261,9 nghìn người xem trung bình trong các trận đấu của đội. Thời điểm có lượt người xem cao nhất là 2,1 triệu trong loạt trận FaZe Clan đối đầu với NAVI tại Antwerp Major. FaZe Clan dẫn đầu về thời lượng phát sóng trong số tất cả các đội thuộc bảng xếp hạng khi các trận đấu của đội kéo dài gần 230 giờ. FaZe đã có một năm thành công và vào top 5 của bảng xếp hạng CS:GO thế giới.

ONIC Esports (Mobile Legends)

Các thành viên ONIC Esport. Ảnh: Fanpage ONIC Esport

Năm ngoái, ONIC Esport được fan eSports chú ý nhờ thành tích ổn định tại các giải đấu MPL Indonesia. Sau đó, ONIC cũng đã giành được thành tích ONE Esports MPL Invitational 2022 .

Tổng cộng, ONIC Esports đã tạo ra 56,2 triệu giờ đã xem ( tăng 19,6% ) và thu hút được 557 nghìn người xem trung bình trong các trận đấu của họ, cũng như 2,3 triệu người xem cao nhất trong trận đấu với RRQ Hoshi ở MPL Indonesia mùa 10.

Gen.G Esports (Liên Minh Huyền Thoại)

Gen.G Esports là đại diện khác của Hàn Quốc vào bảng xếp hạng năm 2022. Năm vừa qua, Gen.G Esports đã có một mùa giải thi đấu tốt tại giải quốc nội LCK. Đội đi tới hai trận Chung kết, để thua T1 ở giải mùa xuân và phục thù vào giải mùa hè. Tuy nhiên tại Chung kết thế giới 2022, Gen.G Esports không thành công như kỳ vọng.

Các trận đấu có sự tham gia của Gen.G Esports đã tạo ra 52,7 triệu giờ đã xem. Đỉnh cao nhất trong các trận đấu của Gen.G chính là trận bán kết Chung kết thế giới, đối đầu với DRX khi thu hút 1,9 triệu người xem trực tiếp...

EVOS Legends (Mobile Legends)

Đội tuyển eSports đến từ Indonesia thi đấu chuyên nghiệp ở nhiều bộ môn như Liên Quân, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA, Fortnite Battle Royale, Liên Minh Huyền Thoại.

So với năm 2021, thành tích của EVOS Legends ở Mobile Legends giảm sút nhiều với màn trình diễn không mấy ấn tượng tại giải đấu MML. Đội hình EVOS cũng không đủ điều kiện tham dự Giải vô địch thế giới M4. Về các số liệu thống kê, EVOS Legends thu hút được 2,8 triệu người xem cao nhất tại một thời điểm với 51 triệu giờ đã xem (giảm 25%).

G2 Esports (Counter-Strike: Global Offensive)

G2 Esports đến từ Đức, là đội thể thao điện tử chuyên nghiệp thi đấu nhiều môn như Liên Minh Huyền Thoại, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, iRacing.

Trong năm 2022, đội tuyển CS:GO của G2 đã xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội tuyển eSports được quan tâm nhiều nhất. Thành tích của đội trong năm vừa qua là giành được chiếc cup BLAST Premier World Final 2022.

Các trận đấu của G2 đã tạo ra 50,9 triệu giờ được xem và thu hút trung bình 265 nghìn người xem. Trận đấu được yêu thích nhất là cuộc chạm trán giữa G2 và FaZe Clan trong trận chung kết IEM Katowice 2022. Số người xem trực tiếp cao nhất ở trận đấu này đã chạm mốc 1,1 triệu người xem

DWG KIA (Liên Minh Huyền Thoại)

Đội tuyển eSport đến từ Hàn Quốc này đã bị loại khỏi vị trí số 1 bảng xếp hạng năm 2021 do thành tích thi đấu không được bùng nổ. DWG KIA đã tụt tới 9 bậc và giảm gần 50% số lượng người xem. Trong năm 2022, DWG KIA chỉ còn có 355.000 người xem so với con số 626.000 người xem năm 2021. Số giờ khán giả xem DWG KIA cũng chỉ còn 47,9 triệu giờ xem (giảm 50,2% so với năm 2021).

DWG KIA là đội thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp với game Liên Minh Huyền Thoại. Đội thành lập từ năm 2017 và đã giành ngôi vô địch tại Chung kết thế giới 2020, Á quân tại Chung kết thế giới 2021. Tuy nhiên sang năm 2022, thành tích của DWG KIA không được như kỳ vọng.

Yên Chi (Theo escharts)