1/3 người Mỹ 'ủng hộ chiến dịch ở Venezuela'

1/3 người Mỹ ủng hộ chiến dịch tại Venezuela, trong khi đa số lo ngại Washington can dự quá sâu vào quốc gia Nam Mỹ, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.

Reuters/Ipsos, một trong những nguồn khảo sát uy tín hàng đầu thế giới, ngày 5/1 công bố kết quả thăm dò ý kiến 1.248 người trưởng thành khắp nước Mỹ trong hai ngày 4-5/1, cho thấy 33% người được hỏi ủng hộ hành động quân sự của Mỹ để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

34% người được hỏi bày tỏ không ủng hộ chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" của Mỹ đột kích vào Venezuela, trong khi 33% chọn "không biết/bỏ qua". Khảo sát được tiến hành trực tuyến, với sai số khoảng 3 điểm phần trăm.

Trong nhóm những người ủng hộ chiến dịch, cử tri Cộng hòa chiếm tỷ lệ 65%, so với 11% cử tri Dân chủ và 23% cử tri độc lập. Khoảng 43% cử tri Cộng hòa đồng ý với nhận định rằng "Mỹ nên theo đuổi chính sách chi phối các vấn đề ở Tây Bán cầu", trong khi 19% phản đối.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela và không loại trừ khả năng triển khai bộ binh. Ông còn cam kết cải tổ ngành dầu mỏ Venezuela, nói Mỹ cần "toàn quyền tiếp cận" các mỏ dầu lớn của nước này.

Khảo sát của Reuters/Ipsos còn cho thấy khoảng 60% cử tri Cộng hòa ủng hộ triển khai quân đội Mỹ đồn trú tại Venezuela. Tuy nhiên, chỉ 30% tổng số người được hỏi ủng hộ phương án này. 59% cử tri Cộng hòa nhất trí với việc Mỹ tiếp quản các mỏ dầu của Venezuela.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York, Mỹ, hôm 5/1. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ ông Trump sẽ thực hiện cam kết "điều hành" Venezuela bằng cách nào. Trong phát biểu ngày 4/1, ông ám chỉ Washington sẽ kiểm soát Venezuela thông qua gây sức ép và răn đe giới lãnh đạo nước này, thay vì trực tiếp quản trị.

Ngoại trưởng Marco Rubio sau đó xác nhận điều này. Bất kể phương án nào, 65% cử tri Cộng hòa ủng hộ Mỹ nắm quyền điều hành Venezuela. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump cũng đạt 42%, mức cao nhất kể từ tháng 10 và tăng so với mức 39% trong khảo sát tháng 12.

Nhưng cử tri Cộng hòa cũng chia rẽ về mức độ lo ngại đối với hệ lụy của chiến dịch. Khoảng 54% cử tri Cộng hòa lo ngại Washington đang can thiệp "quá sâu" vào Venezuela. Tỷ lệ tương tự lo ngại về chi phí, so với 45% không cảm thấy vậy. Có tới 64% e ngại rằng sự can thiệp của Mỹ có thể đặt tính mạng binh sĩ vào nguy hiểm.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối", với khoảng 150 máy bay chiến đấu đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm Delta và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Chiến dịch của Mỹ đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều nước trên thế giới. Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1, các đối thủ và cả đồng minh ở châu Âu của Mỹ đã lên án chiến dịch này, trong khi Washington cho rằng đây là "hành động hành pháp" và Mỹ "không tiến hành chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này".

