1.000 công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Dàn xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn. Đây là các phương tiện có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình với hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại thể hiện sự vượt trội về công nghệ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, thời gian qua Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của đại hội.