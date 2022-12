Youtuber Giang Ơi nghĩ về tuổi già sau khi lập gia đình

Youtuber Giang Ơi khiến mọi người bất ngờ khi thừa nhận mình cũng có những nỗi lo khi nhắc đến 2 chữ "tuổi già" sau khi lập gia đình.

Được yêu mến bởi sự cá tính, thẳng thắn, cộng thêm từng có thời gian dài sinh sống và trải nghiệm văn hóa ở châu Âu, Giang Ơi luôn có cách tiếp cận các vấn đề trong cuộc sống thú vị và tích cực. Các video của Giang thường khai thác những khía cạnh mới trong cuộc sống một cách văn minh, mang đến cảm giác phóng khoáng và năng động cho người xem. Tuy nhiên, trong Hội thảo chuyên đề Aging Summit 2022 với chủ đề "Già hóa dân số: Cơ hội và thách thức cho thế hệ Millennials", Giang Ơi đã khiến không ít khách mời theo dõi chương trình bất ngờ khi cho biết, cô cũng có những nỗi lo khi nghĩ về "tuổi già" dù mới ngoài 30, đặc biệt ở khía cạnh chuẩn bị tài chính.

Trước đây, Giang Ơi tự nhận mình là một người không biết quản lý tiền, cũng không cân đo đong đếm số tiền trong ví còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, trong hành trình trưởng thành và có được những trải nghiệm cuộc sống sâu sắc hơn, Giang bắt đầu có sự chuyển hướng trong suy nghĩ. Cô tìm hiểu nhiều cách thức để quản lý dòng tiền và luôn duy trì mức chi tiêu hợp lý để phòng các trường hợp rủi ro cần kinh tế. Đó cũng là một trong những bước đầu tiên Giang thực hiện để đối diện với nỗi lo mang tên "tuổi già".

Chia sẻ cách thức bản thân chuẩn bị để hướng tới tuổi già độc lập, Giang cho biết mình đã có những bước chuẩn bị ban đầu ngay từ khi mới ngoài 20. Điều này cô học được nhờ tìm hiểu về cuộc sống của người châu Âu trong quá trình đi du học, cũng như bị ảnh hưởng bởi bố mẹ và gia đình. "An toàn" và "tích lũy" là hai từ khóa được nữ Youtuber 9X nhấn mạnh trong hành trình hướng đến tự do tài chính của mình.

Ngoài ra, Giang Ơi đặt ra mục tiêu mua nhà khi còn trẻ để có "nơi trú ẩn an toàn" và thăng hoa hơn trong sáng tạo. "Khi ấy, mình có tâm lý phải phấn đấu làm sao để có ngồi nhà đầu tiên. Nhiều người có thể nói làm cái này, cái kia có thể lãi hơn nhưng mình luôn mong có ngôi nhà làm tiền đề", Giang chia sẻ.

Tích lũy là "chìa khóa" để Giang Ơi lên kế hoạch mua được nhà sau tuổi 20. Ảnh: NVCC

Để mua nhà khi còn trẻ và có cuộc sống an toàn khi về già, Giang Ơi duy trì thói quen tích lũy và đặt ra các mục tiêu tài chính theo các mốc thời gian. Việc hình dung 20 năm nữa mình sẽ có cuộc sống như thế nào và làm gì giúp cô có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tuổi xế chiều. Giang Ơi mong muốn tới năm 50 tuổi, bản thân có thể đạt được tự do tài chính trong trạng thái "đồng tiền tự vận hành làm việc ngược lại cho mình, bản thân sẽ không đi kiếm tiền một cách chủ động".

Đồng thời, cô cũng tin rằng hoạch định cho tương lai giúp mọi người có thể chủ động về tài chính và tự do lựa chọn cuộc sống tuổi già. Độc lập và tự do tài chính cũng là cách để người trẻ hạnh phúc khi về già và tạo ra hạnh phúc cho thế hệ kế tiếp.

Bên cạnh góc độ cá nhân, nhà sáng tạo nội dung này cũng đề cập đến sự khác biệt trong cách chuẩn bị cho cuộc sống khi về già ở chính các thế hệ trong gia đình. Giang sinh ra trong một gia đình có khoảng cách thế hệ lớn khi ở tuổi 40 bố mẹ mới sinh ra cô và hai anh em ruột cách nhau 11 tuổi.

Ba hệ giá trị khác nhau trong cùng một gia đình nhưng có điểm chung là nhận thức rất sớm về chuẩn bị tài chính cho bản thân và thế hệ tương lai. Do đó, bố mẹ của Giang Ơi khi bước vào tuổi lão niên vẫn duy trì cuộc sống ổn định nhờ có sự chuẩn bị về tài chính. Theo Giang Ơi, ổn định tài chính giúp bố mẹ có nhiều sự lựa chọn và tự do, chủ động trong mọi quyết định. Điều này giúp con cái tự do làm điều mình muốn.

Giang Ơi cho biết mình được tự do làm điều mong muốn bởi bố mẹ có một tuổi già độc lập nhờ tự do tài chính. Ảnh: Prudential Việt Nam

Khi được hỏi mong muốn điều gì ở tuổi già, "rảnh" chính là trạng thái được nữ Youtuber lựa chọn. Cô định nghĩa "rảnh" là trạng thái tự do và có nhiều thời gian làm điều mình thích. Để đạt được điều này khi về già, ngay từ bây giờ, người trẻ cần chuẩn bị nhiều khía cạnh về thể chất, tinh thần, các mối quan hệ xã hội và đặc biệt là tài chính.

Từ chia sẻ của Giang Ơi, các bạn trẻ ít nhiều sẽ được truyền cảm hứng để chuẩn bị cho tuổi già độc lập, bắt đầu từ độc lập tài chính. Lên được một kế hoạch rõ ràng và chi tiết là bước đầu tiên để người trẻ bắt đầu hành trình độc lập tài chính. Để biết chính xác số tiền mình cần tiết kiệm và tích lũy theo từng giai đoạn khi bước vào tuổi già, độc giả có thể tham khảo Công cụ tính toán tài chính do Prudential phát triển nhằm cung cấp thông tin giúp người trẻ hoạch định kế hoạch dự trù tài chính cho tuổi già.

Sau khi biết chính xác số tiền cần chuẩn bị để già hóa chủ động, người trẻ có thể cân nhắc nhiều phương án đầu tư, tích lũy như chứng khoán, tiết kiệm, khởi nghiệp... Trong đó, tham gia bảo hiểm giúp người trẻ cân bằng được rủi ro và lợi nhuận, đây cũng là đòn bẩy tài chính giúp vừa bảo vệ sức khỏe lẫn đảm bảo cuộc sống tương lai tuổi già.

Hồng Thảo