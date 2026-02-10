YouTube cho hạn chế trẻ em tại Việt Nam xem video ngắn

Phụ huynh tại Việt Nam có thể thiết lập giới hạn hoặc chặn hoàn toàn tài khoản trẻ em xem video ngắn (Shorts) trên YouTube tại Việt Nam.

Trong thông báo nhân ngày Internet an toàn 10/2, Google cho biết đã bổ sung loạt tính năng "hỗ trợ gia đình Việt Nam xây dựng môi trường kỹ thuật số lành mạnh", tập trung vào việc quản lý sâu hơn các tài khoản của trẻ em.

Một trong những thay đổi lớn là giới hạn xem Shorts - loại hình video ngắn theo định dạng dọc của YouTube, tương tự TikTok hay Instagram Reels. Trong phần cài đặt giám sát, phụ huynh có thể thiết lập thời lượng xem Shorts của tài khoản trẻ em trong tối đa hai tiếng, hoặc có thể chặn hoàn toàn bằng cách thiết lập giới hạn về mức 0.

Tính năng này được YouTube giới thiệu từ giữa tháng 1, trước khi triển khai tại Việt Nam hôm nay. "Điều này mang lại sự linh hoạt để điều chỉnh giới hạn dựa trên nhu cầu gia đình, chẳng hạn trong giờ học hoặc khi đi du lịch xa", thông báo của Google có đoạn.

Giao diện tính năng giới hạn xem Shorts. Ảnh: YouTube

Phụ huynh sẽ quản lý trẻ em qua công cụ Family Link, bằng cách liên kết tài khoản của cha mẹ với tài khoản của con. Từ đây, họ có thể kiểm soát loạt cài đặt an toàn như: phê duyệt hoặc chặn tải ứng dụng, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và xem vị trí thiết bị.

Ngoài ra, Google cho biết sẽ tự động kích hoạt biện pháp bảo vệ ngay khi người dùng là thanh thiếu niên đăng nhập vào tài khoản Google cá nhân. Đối với người dưới 18 tuổi tại Việt Nam, tính năng Tìm kiếm An toàn (SafeSearch) được bật mặc định trên Google Tìm kiếm để lọc hoặc làm mờ nội dung phản cảm. Trên YouTube, các biện pháp bảo vệ tích hợp cho thanh thiếu niên bao gồm: mặc định thiết lập video tải lên ở chế độ riêng tư, tắt tính năng tự động phát (autoplay), và tự động bật nhắc nhở "Dừng xem" để khuyến khích thói quen trực tuyến lành mạnh. Google cũng triển khai chặn các quảng cáo nhắm mục tiêu và hạn chế các danh mục quảng cáo nhạy cảm đối với tất cả người dưới 18 tuổi theo mặc định.

"An toàn trực tuyến là nỗ lực chung giữa các công ty công nghệ, cơ quan chức năng và gia đình", Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nói.

Giao diện quản lý Family Link trên Android. Ảnh: Google

Ngoài giải pháp công nghệ, Google cho biết cũng phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ hướng dẫn người dùng sử dụng mạng an toàn, chia sẻ thông tin chống lừa đảo.

Theo thống kê, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play (Google Play Protect) đã ngăn chặn 9,89 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi ngờ có mã độc và bảo vệ 2,17 triệu thiết bị Android tại Việt Nam kể từ khi được triển khai đầu 2025. Trước đó, Google đồng hành cùng sáng kiến Xác thực Ứng dụng Chính phủ, với hơn 122 ứng dụng chính phủ chính thức đã được xác thực trên nền tảng, giúp người dùng dễ dàng nhận diện các dịch vụ hợp pháp và tránh được các rủi ro lừa đảo mạo danh.

Lưu Quý