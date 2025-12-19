Yếu tố giúp Galaxy Z Fold7 được đề cử 'Điện thoại xuất sắc'

Cải tiến về thiết kế gập mỏng nhẹ, camera độ phân giải cao và khả năng xử lý AI giúp Galaxy Z Fold7 được đề cử Điện thoại xuất sắc tại Tech Awards 2025.

Danh sách đề cử Tech Awards 2025 ghi nhận sự xuất hiện của Galaxy Z Fold7, mẫu smartphone gập cao cấp mới nhất của Samsung. Thiết bị được đánh giá dựa trên các tiêu chí cốt lõi của điện thoại thông minh thế hệ mới, gồm thiết kế, trải nghiệm camera và năng lực xử lý AI trên thiết bị.

Galaxy Z Fold7 có thiết kế cải tiến. Ảnh: Samsung

Một trong những yếu tố kỹ thuật nổi bật của Galaxy Z Fold7 nằm ở thiết kế phần cứng. Khi mở ra, thiết bị sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 8 inch, phục vụ tốt cho các tác vụ đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung và giải trí. Màn hình ngoài 6,5 inch với tỷ lệ 21:9 tiệm cận điện thoại thanh truyền thống, giúp thao tác một tay thuận tiện hơn so với nhiều thế hệ điện thoại gập trước.

Về mặt kỹ thuật cơ khí, Samsung tiếp tục tối ưu cấu trúc bản lề trên Galaxy Z Fold7. Bản lề Armor FlexHinge sử dụng thiết kế giọt nước cải tiến kết hợp cấu trúc đa thanh ray, giúp phân tán lực đều hơn khi gập mở, giảm nếp gấp hiển thị trên màn hình và tăng độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Trọng lượng 215 gram và độ mỏng 4,2 mm khi mở cho thấy nỗ lực thu gọn linh kiện bên trong, vốn là thách thức lớn với điện thoại gập.

Ở mảng camera, Galaxy Z Fold7 được trang bị cảm biến góc rộng 200 megapixel, độ phân giải cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. Việc tích hợp cảm biến lớn trong không gian thân máy gập cho thấy Samsung đã tái cấu trúc bố trí linh kiện. Bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine hỗ trợ tối ưu tốc độ xử lý, kết hợp các thuật toán nhận diện chuyển động trong điều kiện thiếu sáng nhằm giảm nhiễu và tăng độ chi tiết. Video HDR 10-bit giúp cải thiện dải màu và độ tương phản trong các tình huống quay phức tạp.

Người dùng đa nhiệm trên màn hình lớn với các tính năng AI. Ảnh: Samsung

Lợi thế màn hình lớn cũng mở rộng khả năng chỉnh sửa nội dung trực tiếp trên thiết bị. Galaxy Z Fold7 hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa dựa trên AI như Generative Edit, cho phép loại bỏ hoặc tái tạo chi tiết trong ảnh với mức can thiệp thủ công tối thiểu. Thiết kế gập cho phép hiển thị đồng thời ảnh gốc và ảnh chỉnh sửa, giúp người dùng kiểm soát quá trình xử lý theo thời gian thực. Tính năng Audio Eraser được nâng cấp, phân tích và tách nhiều lớp âm thanh khác nhau để giảm tạp âm trong video và bản ghi.

Ở khía cạnh AI, Galaxy Z Fold7 được tối ưu cho các tác vụ xử lý trực tiếp trên thiết bị thông qua vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy và giao diện One UI 8. Các tính năng như Gemini Live hay Circle to Search tận dụng màn hình lớn để tăng khả năng tương tác theo ngữ cảnh, từ tìm kiếm thông tin, hỗ trợ sáng tạo đến xử lý nội dung đa phương tiện. Việc kết hợp AI với chế độ đa cửa sổ, kéo - thả và chia đôi màn hình giúp nâng cao hiệu suất làm việc so với điện thoại dạng thanh.

Bảo mật tiếp tục là yếu tố được Samsung nhấn mạnh trên Galaxy Z Fold7. Nền tảng Knox cùng các thuật toán mã hóa hậu lượng tử tích hợp trong Secure Wi-Fi hướng tới việc bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh thiết bị ngày càng xử lý nhiều tác vụ AI và thông tin nhạy cảm trực tiếp trên máy.

Sự góp mặt của Galaxy Z Fold7 trong danh sách đề cử Tech Awards 2025 phản ánh xu hướng điện thoại gập đang tiệm cận trải nghiệm của smartphone truyền thống, đồng thời mở rộng khả năng xử lý AI, đa nhiệm và sáng tạo nội dung trên thiết bị di động. Đây cũng là hướng phát triển đang được nhiều hãng theo đuổi trong thế hệ smartphone cao cấp hiện nay.

Hoài Phương