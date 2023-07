Yếu tố cần quan tâm khi chọn camera gia đình

Chuyên gia khuyên người dùng chọn camera ứng dụng AI và Cloud giúp nhận diện, cảnh báo thông minh, bảo mật dữ liệu; kiến trúc sư đề cao thiết kế hài hòa không gian.

Theo các chuyên gia công nghệ, camera an ninh ngày càng phổ biến tại gia đình, đặc biệt ở đô thị và khu dân cư. Để lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu, người dùng nên chú trọng về tính năng lẫn dịch vụ của sản phẩm và thương hiệu cung cấp.

Về tính năng nên quan tâm công nghệ AI giúp nhận diện cảnh báo thông minh; khả năng xoay, quay quét góc rộng, đàm thoại tiện lợi. Bên cạnh đó, camera ứng dụng cloud với dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây giúp an toàn bảo mật dữ liệu cũng là điểm đáng cân nhắc, trong bối cảnh nguy cơ rò rỉ dữ liệu ngày càng phổ biến.

Thiết bị phù hợp nhiều phong cách nội thất, vị trí linh hoạt. Ảnh: FPT Telecom

Lấy ví dụ các dòng camera của FPT có góc quan sát rộng lên đến 107 độ, khả năng quay quét linh hoạt: xoay ngang tới 355 độ và quét dọc tới 100 độ. Nhờ đó, camera cho góc nhìn rộng, bao quát toàn bộ không gian, bảo vệ sự an toàn cho người thân lẫn tài sản của gia đình. FPT Camera trang bị các tính năng AI như: phát hiện có người, phát hiện chuyển động thông minh hỗ trợ người dùng nhận được những cảnh báo chính xác, bảo vệ an ninh cho gia đình.

Một số dòng camera cảnh báo quá nhiều, đa phần là những cảnh báo không đúng mục đích, mang đến cảm giác bị "làm phiền". FPT Camera khắc phục sự bất tiện này bằng khả năng phân biệt chuyển động tích hợp công nghệ AI. Tính năng này giúp camera phân biệt giữa chuyển động của con người với vật thể như: xe cộ, chó mèo, lá cây. Từ đó gửi những thông báo đúng mục đích. Bên cạnh dạng chữ thông thường, ứng dụng quản trị còn gửi thông báo kèm hình ảnh thực tế ghi lại từ camera để chủ nhà nắm bắt tình hình, đưa ra biện pháp phù hợp.

AI nhận diện người quen và người lạ. Ảnh: FPT Telecom

Đối với các gia đình, camera không chỉ là thiết bị quan sát thông thường mà còn giúp kết nối các thành viên. Vậy nên nhiều người quan tâm đến khả năng đàm thoại hai chiều khi chọn mua camera. Tại FPT Telecom, tính năng đàm thoại có mặt trên ba thiết bị FPT Camera mới: Play, IQ3 và SE. Qua đó, người dùng có thể tương tác bằng lời nói thông qua ứng dụng quản trị trên di động, đáp ứng câu thoại ngắn như nhắc nhở con học bài, hỏi thăm sức khỏe của ông bà, bố mẹ.

Ứng dụng gửi thông báo trực tiếp thu được từ camera. Ảnh: FPT Telecom

Để đảm bảo yếu tố bảo mật, an toàn thông tin, camera an ninh ứng dụng công nghệ cloud, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây được khuyến khích lựa chọn sử dụng trong gia đình lẫn các cơ quan công quyền, doanh nghiệp. FPT Camera có nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cloud, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier III, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, bảo mật khắt khe.

Với việc kết hợp camera an ninh vào thiết kế không gian sống, kiến trúc sư Phan Mạnh Hà cho rằng thiết kế của chiếc camera lại là yếu tố quan trọng. Lý do, thiết bị này dễ mang đến cảm giác "bị giám sát", khiến thành viên trong gia đình cảm thấy không được thoải mái dù đang ở trong ngôi nhà của mình. Vậy nên, một chiếc camera với vẻ ngoài thân thiện, hài hòa với không gian sẽ tạo sự thoải mái, dễ chịu, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Ngoài ra, những thương hiệu cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo hành, bảo trì trọn đời cũng là điểm cộng. Người dùng nên cân nhắc lựa chọn các thương hiệu uy tín cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì miễn phí trong suốt quá trình sử dụng.

FPT Camera là sản phẩm chiến lược của FPT Telecom, ra mắt thị trường vào năm 2019. Thiết bị ứng dụng các công nghệ mới như cloud và AI, tối ưu trải nghiệm cho khách hàng, liên tục được cải tiến về tính năng cũng như thiết kế. Đây là một trong những giải pháp camera giám sát hàng đầu tại Việt Nam đồng bộ về hệ thống và đa dạng giải pháp với tất cả thành phần (phần cứng, phần mềm và dịch vụ đi kèm) đều do FPT Telecom tích hợp nghiên cứu, phát triển.

Yếu tố cần quan tâm khi chọn camera gia đình

Minh Tú