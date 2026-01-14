Xưởng chế tác linh vật ngựa tất bật trước Tết Bính Ngọ

Ngày 13/1, tại nhà xưởng chế tác linh vật ở phường Hố Nai, nhiều mẫu hình ngựa đang dần hoàn thiện.
Năm thứ 8 sản xuất mô hình, anh Phan Chí Linh (36 tuổi), chủ xưởng cho biết, năm nay Tết tới trễ hơn nên có nhiều thời gian để nhận hàng và gia công. "Từ tháng 12 đã có nhiều đơn đặt hàng, dao động hơn 300 sản phẩm về ngựa với nhiều kích thước, đa dạng kiểu mẫu”, anh Linh nói.
Nổi bật là cặp ngựa cao khoảng 5 m, tổng trị giá 200 triệu đồng. Sau 10 ngày thực hiện, hai linh vật đã xong phần tạo hình, chờ sơn màu để giao cho khách hàng ở TP HCM trong tuần tới.
Với mẫu ngựa kích thước lớn, từng phần được cắt rời ra để chế tác rồi ghép lại hoàn thiện. Khi vận chuyển bàn giao cho khách, ngựa cũng được tháo rời một lần nữa.
Trong khu xưởng rộng 2.500 m2, nhiều mô hình ngựa khác đang hoàn thiện, chờ sơn màu. Xưởng hiện có 50 nhân viên tất bật làm từ sáng đến tối để kịp đơn hàng.
Nhóm công nhân sơn màu, hoàn thiện cho các linh vật. Trung bình mỗi sản phẩm mất từ vài ngày đến nửa tháng để hoàn thành, tùy kích thước và độ phức tạp.
"Với linh vật kích thước nhỏ thì vẽ đơn giản, còn những con nhiều chi tiết thì phức tạp hơn nhất là phần đầu", Phạm Thị Kiều Duy, 18 tuổi nói.
Tuấn Quỳnh