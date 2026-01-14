Xưởng chế tác linh vật ngựa tất bật trước Tết Bính Ngọ

Ngày 13/1, tại nhà xưởng chế tác linh vật ở phường Hố Nai, nhiều mẫu hình ngựa đang dần hoàn thiện.

Năm thứ 8 sản xuất mô hình, anh Phan Chí Linh (36 tuổi), chủ xưởng cho biết, năm nay Tết tới trễ hơn nên có nhiều thời gian để nhận hàng và gia công. "Từ tháng 12 đã có nhiều đơn đặt hàng, dao động hơn 300 sản phẩm về ngựa với nhiều kích thước, đa dạng kiểu mẫu”, anh Linh nói.