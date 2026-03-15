Xuân Son, Hoàng Hên đi bầu cử

Các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều cảm thấy có trách nhiệm khi đi bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ 7h hôm nay, Đỗ Hoàng Hên đã di chuyển đến điểm bỏ phiếu số 22 thuộc phường Từ Liêm ở Hà Nội. Anh hào hứng trong lần đầu bầu cử với tư cách công dân Việt Nam, nhưng không thiếu kinh nghiệm khi từng làm công việc tương tự tại quê nhà Brazil và Tây Ban Nha.

"Tôi cảm thấy thoải mái và được mọi người giúp đỡ tận tình. Tôi có trách nhiệm và hiểu tầm quan trọng của việc làm này", Hoàng Hên nói. "Người dân Việt Nam luôn đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Đó là điều khác biệt và rất quan trọng tại đây".

Tiền vệ nhập tịch Việt Nam gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại điểm số 22 ở phường Từ Liêm, Hà Nội vào sáng 15/3/2026. Ảnh: Hà Nội FC

Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh tại Brazil. Anh trở thành tiền vệ tấn công hay bậc nhất V-League, kể từ khi gia nhập Bình Định vào tháng 1/2021, rồi sang Nam Định vào tháng 1/2023. Đến mùa này, anh khoác áo Hà Nội FC với hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2027-2028.

Ngày 17/10/2025, Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam sau khi sinh sống đủ 5 năm theo quy định. Anh ra mắt Hà Nội FC trong trận thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 và hiện là cầu thủ đóng góp nhiều bàn nhất cho đội ở V-League 2025-2026, với 6 pha lập công và 4 kiến tạo.

Tiền đạo nhập tịch Việt Nam gốc Brazil Nguyễn Xuân Son bỏ phiếu tại nhà văn hóa Tức Mặc thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình chiều 15/3/2026. Ảnh: Nam Định FC

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son, đối tác ăn ý một thời với Hoàng Hên ở CLB Bình Định và Nam Định, cũng đi bầu cử tại phường Nam Định ở tỉnh Ninh Bình, vào chiều nay. Anh được CLB nhắc từ đầu tháng và cũng háo hức trong lần đầu bầu cử tại Việt Nam.

Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson, đã nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Cầu thủ sinh năm 1997 được đánh giá là tiền đạo hay bậc nhất từng thi đấu tại Việt Nam, và đang giữ kỷ lục ghi 31 bàn thắng tại V-League 2023-2024. Son cũng ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, với 7 bàn thắng để trở thành vua phá lưới và được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Ngoài Hên và Son, ba cầu thủ nhập tịch khác ở V-League cũng đi bầu cử, gồm trung vệ CLB Đà Nẵng Đỗ Phi Long (gốc Brazil), tiền đạo PVF-CAND Hoàng Vũ Samson (Nigeria) và tiền vệ Becamex TP HCM Trần Trung Hiếu (Uganda). Phi Long lần đầu đi bầu cử, trong khi Samson và Trung Hiếu đã nhập tịch lần lượt vào năm 2013 và 2017.

Trung vệ nhập tịch Việt Nam gốc Brazil Đỗ Phi Long bỏ phiếu tại phường Hòa Khánh ở Đà Nẵng sáng 15/3/2026. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Nhiều cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam cũng lần đầu đi bầu cử. Nhóm này có Nguyễn Filip (lai Cộng hòa Czech), Cao Pendant Quang Vinh (Pháp) của Công an Hà Nội, Lê Giang Patrik (Slovakia) – Công an TP HCM, Lê Viktor (Nga) – Hà Tĩnh, Trần Thành Trung (Bulgaria) – Ninh Bình, Nguyễn Vadim (Nga) – Đà Nẵng.

Nguyễn Filip có quốc tịch Việt Nam vào tháng 12/2023 khi về nước thi đấu cho Công an Hà Nội. Sau khi cùng Quang Vinh đi bỏ phiếu ở phường Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Filip cho biết cảm thấy tự hào và khác biệt. "Tôi mong các đại biểu gần dân. Một trong những phẩm chất quan trọng với mỗi ứng viên là có trình độ học vấn tốt", thủ môn sinh năm 1992 cho hay.

Khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu trong hôm nay, để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, xã nhiệm kỳ 2026-2031. Hoạt động bầu cử ở Việt Nam được tổ chức theo bốn nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thời gian bỏ phiếu thường bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 19h cùng ngày.

Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24/3 sau khi hoàn tất việc tổng hợp và xác nhận kết quả kiểm phiếu. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 6/4. Tại đây, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.

Hiếu Lương