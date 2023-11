Xứ Wales nắm lợi thế ở play-off Euro 2024

Theo kết quả bốc thăm ở Nyon, Thụy Sĩ ngày 23/11, Xứ Wales tránh được Ukraine và có thể đá sân nhà ở cả bán kết, chung kết play-off Euro 2024.

Xứ Wales sẽ gặp Phần Lan tại bán kết nhánh A diễn ra tại Cardiff ngày 21/3/2024. Đội thắng sẽ gặp Ba Lan hoặc Estonia trên sân nhà trong trận chung kết play-off vào ngày 26/3 để giành vé vớt dự Euro 2024.

HLV Rob Page của Xứ Wales thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh được việc tái đấu Ukraine ở bán kết play-off Euro 2024. Hai đội từng đụng độ ở chung kết play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu, nơi Xứ Wales thắng 1-0 nhờ pha đá phạt của danh thủ Gareth Bale - người đã giải nghệ. Trên bảng thứ bậc FIFA, Ukraine đang đứng thứ 22, Xứ Wales đứng thứ 28 còn Phần Lan xếp thứ 62.

Đội tuyển Xứ Wales đang có cơ hội dự Euro lần thứ ba liên tiếp, sau khi vào bán kết kỳ 2016 và vòng 1/8 kỳ 2020. Ảnh: FA Wales

Page cho rằng Xứ Wales có cơ hội tuyệt vời để dự Euro 2024 khi có thể đá sân nhà cả hai lượt play-off và khẳng định không ngán đối thủ nào khi đá tại Cardiff. "Chúng tôi muốn tránh Ukraine và mọi thứ đã đi theo kế hoạch. Nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trước Phần Lan", ông nói. "Tôi lo lắng hơn về kết quả bốc thăm sân nhà ở trận chung kết. Với phong độ hiện tại và với sự ủng hộ của CĐV nhà, chúng tôi sẵn sàng đối đầu bất kỳ đối thủ nào ở Cardiff".

Tại nhánh B, Israel và Bosnia lần lượt đụng Iceland và Ukraine trên sân nhà. Đội thắng trong cặp Bosnia - Ukraine sẽ được đá trên sân nhà ở chung kết play-off.

Trong khi đó, hai cặp bán kết nhánh C đã được xác định từ trước, gồm Georgia đấu Luxembourg và Hy Lạp tiếp Kazakhstan. Đội thắng trong cặp Georgia - Luxembourg sẽ có lợi thế đá trước khán giả nhà ở chung kết.

Ba nhánh đá play-off

Nhánh A: Ba Lan vs Estonia, Xứ Wales vs Phần Lan

Nhánh B: Israel vs Iceland, Bosnia vs Ukraine

Nhánh C: Georgia vs Luxembourg, Hy Lạp vs Kazakhstan

Ba đội thắng ở chung kết sẽ giành ba vé cuối dự Euro 2024, và nằm ở nhóm bốn cùng Italy, Serbia, Thụy Sĩ. Nhóm ba có Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia , CH Czech, trong khi nhóm hai gồm Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo. Nhóm hạt giống số một có chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh.

Lễ bốc thăm vòng bảng Euro 2024 sẽ diễn ra tại phòng hòa nhạc Elbphilharmonie ở thành phố Hamburg, Đức lúc 0h ngày 3/12, giờ Hà Nội. Hamburg là một trong 10 thành phố đăng cai tổ chức Euro 2024 và sẽ tổ chức năm trận, gồm bốn trận vòng bảng và một trận tứ kết.

Euro 2024 có 24 đội chia đều vào sáu bảng. Chủ nhà Đức được xếp vào nhóm hạt giống số một, nhưng không được bốc thăm vì sẽ tự động nằm ở bảng A. Giải sẽ có 51 trận, diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 14/7/2024. Đức đá trận khai mạc trên sân Allianz Arena ở Munich, còn trận chung kết sẽ diễn ra tại Olympiastadion, Berlin một tháng sau đó.

Hồng Duy