Xử lý tin rác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Việc dùng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm sim rác, từ đó giảm tin nhắn và cuộc gọi rác, theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nói tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8. Theo ông Hùng, khi sim rác giảm thì các tin nhắn, cuộc gọi rác, cuộc gọi mạo danh, tống tiền cũng sẽ giảm. "Thông tin thuê bao chính xác giúp lực lượng chức năng xử lý đúng người", ông Hùng nói.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh:Phạm Thắng

"Bộ TT&TT đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip để làm chính xác lại thông tin chủ thuê bao", ông Hùng nói, và cho biết hiện đã rà soát được 1,5 triệu thuê bao. Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, trong tháng 9, các doanh nghiệp viễn thông sẽ phải rà soát 100% thông tin thuê bao theo cơ sử dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các giải pháp trên được Bộ trưởng TT&TT chia sẻ sau khi có nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng sim rác, gây mất an toàn an ninh mạng. Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, kinh doanh sim rác cùng tiền ảo, mở thẻ ngân hàng ảo là những loại hình dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn an ninh mạng. Việt Nam còn nhiều kẽ hở trong quản lý các dịch vụ này.

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau): "tình hình mất an ninh mạng đang khá phổ biến và có ý kiến cho rằng việc này là do không kiểm soát được sim rác", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng năm 2018 số sim chưa được khai báo đầy đủ thông tin tại là 26 triệu. Đến nay, toàn bộ các sim thuộc dạng này đã được cắt bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Theo thống kê của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), đến tháng 6/2022, Việt Nam có tổng cộng 124,9 triệu thuê bao đang hoạt động.

Thực tế thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo từ các cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn còn tồn tại và có dấu hiệu gia tăng. Báo cáo của Bộ TT&TT trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã chặn hơn 150 nghìn thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác. Trung bình mỗi tháng, số thuê bao bị chặn vì nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác là 25 nghìn, tăng gần gấp hai lần so trung bình năm 2021. Theo các chuyên gia, tình trạng các thuê bao hoạt động với thông tin không chính xác đến từ việc một số đại lý viễn thông trước đây bán các sim kích hoạt sẵn, tự đăng ký hoặc sử dụng thông tin đăng ký tại nhiều nơi khác nhau.

Lưu Quý