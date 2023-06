Xin vào Amazon vì muốn chơi game sớm

Hai thanh niên 21 và 24 tuổi đã xin làm việc tại Amazon chỉ để chơi trước phiên bản mới nhất của game The Legend of Zelda.

Theo Shūkan Bunshun (Nhật), hai người này không quen biết nhau, nhưng cùng xin vào làm cho một nhà thầu phụ của Amazon ở Nhật Bản trong một tháng, sau đó nghỉ việc. Mục đích là để chơi trước phần tiếp theo của game The Legend of Zelda, có tên Tears of the Kingdom. Amazon là một trong những đơn vị phân phối game trên nền tảng thương mại điện tử của mình.

Một cảnh trong game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ảnh: Nintendo

Tears of the Kingdom là phần tiếp theo của Breath of the Wild mà Nintendo ra năm 2017, có trên hai hệ máy Nintendo Switch và Wii U. Game đã bán được gần 20 triệu bản trong thời gian có mặt trên thị trường và phiên bản mới cũng rất được người dùng mong chờ.

Khai với cảnh sát ngày 11/5, một ngày trước khi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom phát hành, thanh niên 21 tuổi thừa nhận đã cố tình xin vào làm việc nhằm ăn trộm game để chơi sớm. Người này bị bắt khi đã nghỉ việc vài ngày và ở nhà chơi game. Trong khi đó, không chỉ đánh cắp trò chơi, thanh niên 24 tuổi còn lấy trộm nhiều thiết bị khác tại nơi làm việc và bán chúng.

Sau khi bị thẩm vấn, cả hai được thả nhưng phải trả toàn bộ những thứ đã lấy.

Theo đại diện nhà thầu của Amazon, tình trạng xin việc để được chơi game sớm cũng từng xảy ra khi sản phẩm "hot" chuẩn bị ra mắt. Công ty sẽ kiên quyết hơn trong việc kiểm soát nhân viên để ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom thuộc thể loại trò chơi phiêu lưu hành động và hiện chỉ có trên Nintendo Switch. Trong ba ngày đầu phát hành, game bán được hơn 10 triệu bản.

Bảo Lâm (theo PCWorld)