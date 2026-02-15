Xếp hàng cầm khăn chờ xin ấn chùa cổ người Hoa ở TP HCM

Sáng 28 Tết (15/2 dương lịch), nhiều người dân đến Hội quán Tuệ Thành tham gia lễ khai ấn, chờ đóng dấu vào khăn. Đây là hoạt động là nét văn hóa truyền thống lâu đời vào dịp Tết của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn cầu bình an, may mắn.

Hội quán có tên khác là chùa Bà Thiên Hậu - một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa, nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5 cũ). Chùa được nhóm người Hoa di dân xây dựng khoảng thế kỷ 18, thờ Thiên Hậu Thánh mẫu. Trong năm có hai lễ chính là vía Bà (23/3 âm lịch) và tất niên, diễn ra một ngày trước Giao thừa bằng hình thức khai ấn.