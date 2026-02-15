Xếp hàng cầm khăn chờ xin ấn chùa cổ người Hoa ở TP HCM

Sáng 28 Tết (15/2 dương lịch), nhiều người dân đến Hội quán Tuệ Thành tham gia lễ khai ấn, chờ đóng dấu vào khăn. Đây là hoạt động là nét văn hóa truyền thống lâu đời vào dịp Tết của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn cầu bình an, may mắn.
Hội quán có tên khác là chùa Bà Thiên Hậu - một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa, nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5 cũ). Chùa được nhóm người Hoa di dân xây dựng khoảng thế kỷ 18, thờ Thiên Hậu Thánh mẫu. Trong năm có hai lễ chính là vía Bà (23/3 âm lịch) và tất niên, diễn ra một ngày trước Giao thừa bằng hình thức khai ấn.
Sáng 28 Tết (15/2 dương lịch), nhiều người dân đến Hội quán Tuệ Thành tham gia lễ khai ấn, chờ đóng dấu vào khăn. Đây là hoạt động là nét văn hóa truyền thống lâu đời vào dịp Tết của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn cầu bình an, may mắn.
Hội quán có tên khác là chùa Bà Thiên Hậu - một trong những ngôi chùa cổ nhất của người Hoa, nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5 cũ). Chùa được nhóm người Hoa di dân xây dựng khoảng thế kỷ 18, thờ Thiên Hậu Thánh mẫu. Trong năm có hai lễ chính là vía Bà (23/3 âm lịch) và tất niên, diễn ra một ngày trước Giao thừa bằng hình thức khai ấn.
Nhà gần chùa nên nhiều năm liền, anh Lâm Gia Huy (31 tuổi) đều đến đây từ sớm để xin ấn. Dịp này, anh cùng con trai 5 tuổi để bé hiểu thêm phong tục truyền thống dân tộc mình.
Nhà gần chùa nên nhiều năm liền, anh Lâm Gia Huy (31 tuổi) đều đến đây từ sớm để xin ấn. Dịp này, anh cùng con trai 5 tuổi để bé hiểu thêm phong tục truyền thống dân tộc mình.
Người dân thường cầm theo khăn hoặc vải tới xin ấn. Theo quy định mỗi người mang theo tối đa 5 khăn.
Bà Tống Hưng (66 tuổi, phải) sắp xếp khăn theo thứ tự để dễ đóng dấu. Các khăn đều phải còn mới, nhiều người chọn màu trắng để ấn hiện rõ khi đóng vào. "Với người Hoa ở Chợ Lớn, Bà Thiên Hậu rất linh thiêng nên có được con dấu là điềm lành cho cả năm", bà nói.
Người dân thường cầm theo khăn hoặc vải tới xin ấn. Theo quy định mỗi người mang theo tối đa 5 khăn.
Bà Tống Hưng (66 tuổi, phải) sắp xếp khăn theo thứ tự để dễ đóng dấu. Các khăn đều phải còn mới, nhiều người chọn màu trắng để ấn hiện rõ khi đóng vào. "Với người Hoa ở Chợ Lớn, Bà Thiên Hậu rất linh thiêng nên có được con dấu là điềm lành cho cả năm", bà nói.
9h, dòng người theo hàng lối chờ trong trật tự để xin dấu. Ấn được đóng lên các loại khăn vải, không phải quần áo hay các vật liệu bằng giấy. Việc đóng dấu diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.
9h, dòng người theo hàng lối chờ trong trật tự để xin dấu. Ấn được đóng lên các loại khăn vải, không phải quần áo hay các vật liệu bằng giấy. Việc đóng dấu diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Ban quản trị sẽ phát lộc là phong bao đỏ có số tiền tượng trưng 2.000 đồng. Mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì phát cho người đến chiêm bái.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Ban quản trị sẽ phát lộc là phong bao đỏ có số tiền tượng trưng 2.000 đồng. Mỗi năm, hội quán chuẩn bị khoảng 2.000 bao lì xì phát cho người đến chiêm bái.
Trải qua nhiều đợt trùng tu, chùa vẫn giữ được nét đặc trưng với phong cách kiến trúc cổ xưa và độc đáo của người Hoa. Chùa thường đông khách đến viếng và tham quan vào các dịp lễ, tết đầu năm và ngày rằm trong tháng như Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Đoan Ngọ, lễ Vía bà Thiên Hậu (23/3 âm lịch).
Trải qua nhiều đợt trùng tu, chùa vẫn giữ được nét đặc trưng với phong cách kiến trúc cổ xưa và độc đáo của người Hoa. Chùa thường đông khách đến viếng và tham quan vào các dịp lễ, tết đầu năm và ngày rằm trong tháng như Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Đoan Ngọ, lễ Vía bà Thiên Hậu (23/3 âm lịch).
Người Hoa chờ xin ấn vào khăn. Video: Quỳnh Trần
Quỳnh Trần