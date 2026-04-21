Đường chạy VM Green Paradise Cần Giờ được chiếu sáng bằng xe điện

30 xe điện Green SM sẽ chiếu sáng một phần cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, hỗ trợ runner trong khung giờ xuất phát sớm ngày 1/5.

Hệ thống xe chiếu sáng được bố trí trên tuyến đường Rừng Sác, đoạn giao với đường vào Đảo Khỉ. Theo lộ trình, đoạn đường này vào khoảng km 18 của cự ly 42km. Xuất phát từ 4h, dự kiến sau 1 tiếng, những vận động viên đầu tiên sẽ đi qua khu vực này. Với cự ly 21km, đoạn được chiếu sáng rơi vào km thứ 7, dự kiến khoảng 5h20 sẽ có vận động viên đi qua.

Green SM hỗ trợ chiếu sáng đường đua VM Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Tuyến Rừng Sác - một trong những trục chính của giải, kéo dài qua khu vực có hệ sinh thái rừng đặc trưng, hai bên là tán cây dày. Đoạn được xe điện chiếu sáng, chưa có hệ thống đèn đường, trong khi runner cần duy trì tầm nhìn ổn định để đảm bảo chạy an toàn. Với nhóm VĐV đặt mục tiêu thành tích, ánh sáng là yếu tố cần thiết để quan sát đường đua, nhận diện những điểm gồ ghề, đá dăm, từ đó an tâm hơn trong quá trình thi đấu.

Đại diện ban tổ chức cho biết với sự đồng hành của Green SM, giải có thể xử lý bài toán ánh sáng mà không cần đầu tư hệ thống cố định. Giải pháp này từng được áp dụng ở các giải như VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight hay VM Cần Thơ.

Việc bố trí xe điện chiếu sáng cũng phù hợp với định hướng "đường chạy xanh" của giải. Thay vì sử dụng phương tiện động cơ truyền thống, ban tổ chức ưu tiên các giải pháp sử dụng điện, vừa đảm bảo chức năng hỗ trợ, vừa hạn chế phát thải trong quá trình vận hành.

"Chúng tôi lựa chọn giải pháp linh hoạt, phù hợp với địa hình và hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên", đại diện ban tổ chức nói.

Runner chạy thử cung đường Cần Giờ. Ảnh: VnExpress Marathon

Với các đoạn khác, đường đảm bảo ánh sáng cho runner. Trong đó, đoạn qua Vinhomes Green Paradise là tuyến đại lộ mới xây dựng, dùng đèn trắng có độ sáng cao. Tuyến đường Duyên Hải qua các khu dân cư có đầy đủ đèn đường.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, hút 5.000 VĐV. Giải đấu mới nhất trong hệ thống chứng minh sức hút khi đóng cổng đăng ký sau 10 ngày.

Cần Giờ cũng được định vị là đường đua xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon với 80% là trải nghiệm chạy giữa thiên nhiên. Xuất phát từ đô thị Vinhomes Green Paradise, giải đưa runner khám phá cung đường bám biển lần đầu được khai thác. Sau đó, lộ trình đi qua các tuyến Duyên Hải, Rừng Sác.

Diễn ra cùng dịp lễ 30/4-1/5, giải lý tưởng để các gia đình kết hợp trải nghiệm thể thao và du lịch sinh thái. Dịp này, 5.000 VĐV dự giải còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực, tham gia các lễ hội âm nhạc và xem pháo hoa chào mừng ngay tại khu vực sự kiện.

Hoài Phương