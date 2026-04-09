Xây khách sạn cao cấp trên đất công sở bỏ hoang

Chủ tịch TP Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu đất số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi, vốn là trụ sở của 4 sở ngành.

Dự án khách sạn cao cấp sẽ được xây dựng trên nền đất vốn là trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và Hội Văn học nghệ thuật. Sau khi bốn sở ngành di dời, trụ sở bị bỏ hoang bốn năm gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Trụ sở cũ của các cơ quan nằm trên "khu đất vàng" ở trung tâm thành phố. Ảnh: Võ Thạnh

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do Chủ tịch thành phố Nguyễn Khắc Toàn ký ngày 8/4, dự án khách sạn cao cấp có tổng vốn dự kiến hơn 815 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Mục tiêu là xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng cho thuê, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch tại trung tâm thành phố.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 10.690 m2, trong đó xây dựng công trình dịch vụ thương mại khoảng 7.480 m2. Công trình được phép xây 5 tầng, tối đa 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng.

Hiện trạng trụ sở cũ của Hội Văn học nghệ thuật TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Theo quy hoạch, dự án hướng đến việc tạo lập không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường Lê Lợi và khu vực ven sông Hương, phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản Huế. Các khách sạn cũng được kỳ vọng tận dụng lợi thế vị trí gần điểm du lịch nổi bật như Đại nội, cầu Trường Tiền hay phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để phát triển loại hình nghỉ dưỡng gắn với văn hóa.

Võ Thạnh