Xây dự án nhà ở hơn 2.200 tỷ đồng tại Hưng Yên cho lực lượng công an

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng có hơn 1.400 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Dự án nhằm giải quyết nhu cầu về chỗ ở, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, được triển khai trên 51.135 m² xã Tân Hưng. Đây là tổ hợp nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại và các tiện ích dân sinh, với mật độ xây dựng gộp khoảng 41%.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long. Đây là doanh nghiệp đa ngành hàng đầu tại Thái Bình cũ, hoạt động từ năm 1992. Công ty tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi: bất động sản (như Khu đô thị Thái Bình Dragon City), dệt may, xây dựng, dịch vụ thương mại và bảo vệ môi trường.

Công bố và trao quyết định của Bộ Công an cho Chủ đầu tư dự án. Ảnh: Xuân Hoa

Theo thiết kế, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.406 căn hộ. Trong đó, khu nhà ở xã hội cao 15 tầng với 1.332 căn, khu nhà ở thương mại thấp tầng cao 5 tầng với 74 căn. Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình chính đạt gần 195.000 m².

Với tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm. Dự kiến, dự án sẽ giải phóng mặt bằng, khởi công vào quý II, thi công từ quý III năm nay và đưa vào sử dụng từ quý III/2028.

Đại diện Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại (Bộ Công an) khẳng định, dự án không chỉ giải quyết bài toán nhà ở ổn định, lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương mà còn thể hiện sự quan tâm của ngành công an tạo động lực để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Lê Tân