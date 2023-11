Xác định 21 trong 24 đội dự Euro 2024

Loạt trận vòng loại kết thúc ngày 21/11 xác định 21 đội dự giải, cùng bốn nhóm hạt giống và ba nhánh đấu play-off chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng bảng Euro 2024 ngày 2/12.

Loạt trận vòng loại đã xác định được 21 đội sẽ tranh tài ở Đức vào hè 2024, với ba cái tên còn lại sẽ được ấn định sau loạt play-off.

Dựa trên bảng xếp hạng tại vòng loại Euro 2024, nhóm hạt giống số một có chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh. Nhóm hai có Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo. Nhóm ba gồm Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia và CH Czech. Nhà ĐKVĐ Italy rơi xuống nhóm bốn, cùng Serbia, Thụy Sĩ và ba đội vượt qua vòng play-off.

Với việc đương kim vô địch Italy nằm ở nhóm bốn, Hà Lan và Croatia nằm ở nhóm ba, Euro 2024 có thể xuất hiện bảng tử thần.

Euro 2024 đã xác định được 21 trong 24 đội tham dự. Ảnh: UEFA

Ở ba lượt play-off, các đội gồm Phần Lan, Ukraine và Iceland chưa xác định được đối thủ. Theo đó, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm giữa Phần Lan, Ukraine và Iceland để tìm ra đối thủ của Xứ Wales ở nhánh A. Sau đó, UEFA sẽ bốc thăm để chọn ra hai đối thủ của Israel và Bosnia ở nhánh B. Trong khi đó, hai cặp bán kết nhánh C đã được xác định, gồm Georgia đấu Luxembourg và Hy Lạp gặp Kazakhstan.

Sáu trận bán kết play-off sẽ diễn ra ngày 21/3/2024, và sau đó là ba trận chung kết diễn ra ngày 26/3. UEFA cũng sẽ bốc thăm để lựa chọn các đội chủ nhà ở ba trận chung kết. Ba đội thắng ở chung kết sẽ giành ba vé cuối dự Euro 2024 và nằm ở nhóm bốn cùng Italy, Serbia, Thụy Sĩ.

Ba nhánh đá play-off

Bán kết nhóm A: Ba Lan vs Estonia, Xứ Wales vs Phần Lan/Ukraine/Iceland

Bán kết nhóm B: Israel vs Ukraine/Iceland, Bosnia vs Phần Lan/Ukraine

Bán kết nhóm C: Georgia vs Luxembourg, Hy Lạp vs Kazakhstan

Lễ bốc thăm vòng bảng Euro 2024 sẽ diễn ra tại phòng hòa nhạc Elbphilharmonie ở thành phố Hamburg, Đức lúc 0h ngày 3/12, giờ Hà Nội. Hamburg là một trong 10 thành phố đăng cai tổ chức Euro 2024 và sẽ tổ chức năm trận, gồm bốn trận vòng bảng và một trận tứ kết.

Euro 2024 có 24 đội chia đều vào sáu bảng. Chủ nhà Đức được xếp vào nhóm hạt giống số một, nhưng không được bốc thăm vì sẽ tự động nằm ở bảng A.

Euro 2024 sẽ có 51 trận, diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 14/7/2024. Đức sẽ đá trận khai mạc trên sân Allianz Arena ở Munich, còn trận chung kết sẽ diễn ra tại Olympiastadion, Union Berlin một tháng sau đó.

Hồng Duy