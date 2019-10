HLV Park Hang-seo lo cảm giác bóng của Công Phượng

*Trận Việt Nam - Malaysia: 20h thứ Năm 10/10, trên VnExpress.

"Hôm 7/10 Công Phượng trở về, và lập tức chúng tôi làm công tác chuẩn đoán. Nói chung sức khỏe của Công Phượng không có gì đáng ngại. Ban đầu cậu ấy chưa quen múi giờ, nhưng sáng nay, khi tôi kiểm tra lại thì Công Phượng đã ổn định", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng 9/10. "Tuy nhiên tôi có chút lo ngại cho phong độ của Công Phượng. Ở Bỉ, cậu ấy không được thi đấu thường xuyên nên tôi đang băn khoăn về vấn đề cảm giác bóng của cầu thủ này".

HLV Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo tại Hà Nội sáng 9/10. Ảnh: Lâm Thỏa.

Công Phượng là một trong hai cầu thủ Việt Nam đang thi đấu ở châu Âu. Người còn lại là Đoàn Văn Hậu hôm qua cũng đã trở về hội quân. Theo HLV Park, trong lúc các cầu thủ này chưa trở về, đội ngũ của ông vẫn thường xuyên cập nhật thông tin để nắm tình hình sức khỏe của họ. "Văn Hậu trước khi về nước đã thi đấu cho đội trẻ của Heerenveen SC. Dù trải qua hành trình dài, cậu ấy đã có thời gian nghỉ ngơi, dù cũng có chút mệt mỏi. Chiều nay, trong buổi tập cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và chốt đội hình".

Malaysia là đối thủ "ưa thích" của Việt Nam. Ngoại trừ thất bại bất ngờ 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, Việt Nam thắng bảy và hòa hai trong 10 cuộc đối đầu gần nhất. Ba trong số đó diễn ra ở AFF Cup 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam thắng hai trận (2-0 ở vòng bảng và 1-01 ở chung kết lượt về). Cả hai trận này đều diễn ra ở Mỹ Đình. Trận còn lại có kết quả hòa 2-2 ở chung kết lượt đi, trên sân Bukit Jalil.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cho rằng hiện tại Malaysia mạnh hơn rất nhiều. "So với AFF Cup 2018, Malaysia đã có những khác biệt. Họ có thêm vài cầu thủ nhập tịch, đồng thời lối chơi cũng an toàn và ổn định hơn, nhất là tuyến tiền vệ. Tôi rất lưu ý đến cầu thủ số 20 Syafid, có khả năng thâm nhập vòng cấm và phạm vi hoạt động rất rộng. Hai bên cánh của họ cũng rất mạnh, đặc biệt là bên cánh phải có tiền đạo cao to Sumareh. Từ những pha xuống biên bên cánh này, họ thường tạt vào, và đạt hiệu suất ghi bàn khá cao".

Họp báo trước trận Việt Nam - Malaysia

Ở bảng G, Malaysia đã đá hai trận, được ba điểm (thắng Indonesia và thua UAEE), còn Việt Nam mới chơi một trận (hòa Thái Lan). Trận đấu ở Mỹ Đình ngày mai vì vậy là cơ hội để đội giành chiến thắng bứt lên. Khi được hỏi về mức độ tự tin trước trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Việt Nam đã giành nhiều kết quả tốt trước Malaysia, nhưng khi tính toán cho các trận đấu, tôi không quan tâm đến thành tích đối đầu. Vì dẫu sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Tôi không thể khẳng định 100%, nhưng chắc chắn chúng tôi muốn thắng trận đấu ngày mai".

Để chuẩn bị cho lượt trận tháng 10, HLV Park Hang-seo đã tập trung các cầu thủ từ ngày 22/9, với danh sách triệu tập ban đầu là 32 người. Hôm 4/10, ông đã chọn lọc và giữ lại 25 cầu thủ. Những người bị loại gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh (SLNA), hậu vệ A Hoàng (HAGL), Nguyễn Công Thành (TP HCM), tiền vệ Tô Văn Vũ (Bình Dương), Lương Xuân Trường (HAGL), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), Đặng Anh Tuấn (Đà Nẵng), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng) và Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh). Trong hôm nay, ông sẽ công bố danh sách cuối cùng gồm 23 người.

Năm ngày sau trận đấu với Malaysia, Việt Nam sẽ hành quân đến sân của Indonesia - đội đang đứng bét bảng sau hai trận toàn thua.

Lâm Thỏa