'Wolfoo' - từ hoạt hình kỹ năng sống đến series Việt tỷ view

Từ thành công trên, Wolfoo liên tiếp mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và mang lại nhiều giá trị cho trẻ nhỏ như: Wolfoo dài tập, Wolfoo music hay Wolfoo show... Ngoài series hoạt hình, thương hiệu này còn tiếp cận khán giả nhí toàn cầu qua bộ sản phẩm in hình nhân vật Wolfoo, khu vui chơi Wolfoo City hay ứng dụng Wolfoo Games. Đơn vị cho biết, Wolfoo không chỉ là phim hoạt hình, mà đại diện cho khát vọng xây dựng "Disney của Việt Nam" trong tương lai.
Năm nay, hệ sinh thái Wolfoo tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi lấn sân điện ảnh với Wolfoo và cuộc đua tam giới. Êkíp đầu tư chỉn chu hơn, mở rộng thế giới nhân vật, chạm đến khán giả trưởng thành qua thông điệp sâu sắc về tình cha con lẫn giá trị gia đình.
Đến năm 2024, Sconnect mở rộng thành tập đoàn với hệ sinh thái sáng tạo đa lĩnh vực: nhân vật thương hiệu, nội dung số, sản xuất phim hoạt hình, thương mại và dịch vụ giải trí sáng tạo, giáo dục - đào tạo, đầu tư tài chính.
Đơn vị lần lượt "thai nghén" 18 bộ nhân vật hoạt hình, sản xuất 50.000 video giải trí và giáo dục, được dịch ra 20 ngôn ngữ, phát hành trên đa nền tảng tại Mỹ, châu Âu lẫn châu Á.
Hiếu Châu
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Năm nay ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm: 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% bình chọn độc giả. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định. Cổng bình chọn chung kết mở đến 18/11.
11 ứng viên thắng cuộc được công bố trong đêm trao giải dự kiến diễn ra 29/11 tại TP HCM, với sự tham dự của đại diện giới sáng tạo, nghệ sĩ và doanh nghiệp truyền thông số.