'Wolfoo' - từ hoạt hình kỹ năng sống đến series Việt tỷ view

Wolfoo tiếng Việt - thành viên hệ sinh thái Sconnect - là một trong những ứng viên nổi bật tranh giải "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025. Trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, khán giả liên tục đăng tải thước phim về chú sói nhỏ Wolfoo, kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho kênh.

Ra mắt tập đầu từ 2018, Wolfoo liên tục tạo sức hút, chạm nhiều mốc son: hai tỷ lượt xem mỗi tháng trên YouTube, một nút kim cương trên nền tảng này cùng hàng trăm nút vàng, bạc. Trang công nghệ trực tuyến Tubefilter nhiều lần công bố series hoạt hình lọt top 50 kênh YouTube sở hữu nhiều lượt xem nhất.

Đến nay, Wolfoo ra mắt gần 5.000 tập có độ dài 3-5 phút (bình quân mỗi tháng 25 tập mới). Từ phiên bản gốc tiếng Anh, phim được dịch sang 20 ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Bồ Đào Nha... phát hành trên đa nền tảng như: mạng xã hội (YouTube, TikTok, Facebook), truyền hình (SCTV, FPT Play, K+ Kids, truyền hình Trung Quốc), NetFlix, hơn 40 kênh OTT/IPTV tại nhiều quốc gia và rạp chiếu (Việt Nam). Hiện kênh YouTube Wolfoo tiếng Việt - Hoạt hình thiếu nhi vui nhộn có hơn 4,1 triệu lượt đăng ký.

Tập phim 'Wolfoo muốn tự đi học' Tập phim xoay quanh chủ đề "Wolfoo muốn tự đi học". Video: Sconnect

Giáo dục kỹ năng sống qua góc nhìn hóm hỉnh Wolfoo có nhiều nhân vật, tập trung kể về sói xám Wolfoo 5 tuổi. Cậu sống trong gia đình với bố, mẹ, chị gái Lucy, em gái Jenny. Hai người bạn thân nhất của sói xám là Pando, Kat. Tất cả cùng ở trong một ngôi làng nhỏ trên ngọn đồi. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, Wolfoo cùng Pando, Kat có nhiều hành trình khám phá thế giới xung quanh. Nhóm của cậu thường xuyên có những câu chuyện dở khóc, dở cười với Bufo và Piggy - hai người bạn nghịch ngợm, quậy phá, hay trêu chọc bạn bè. Đại diện Sconnect cho biết, hành trình tìm tòi, học hỏi của nhóm bạn mang đến trải nghiệm vui nhộn, bổ ích cho trẻ 2-8 tuổi, đồng thời dạy trẻ 12 nhân cách và kỹ năng: can đảm, biết ơn, lòng trắc ẩn, đồng cảm, khiêm tốn, chính trực, kiên trì, sáng tạo, tò mò, tinh thần làm việc nhóm, khả năng kiểm soát cảm xúc và giao tiếp.

"Series Wolfoo vừa kích thích bé sáng tạo, hình thành thói quen lành mạnh, vừa rèn luyện kỹ năng sống và mở rộng hiểu biết về văn hóa. Chúng tôi hy vọng góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện về tri thức lẫn đạo đức", đại diện đơn vị cho hay.

Đa dạng nhân vật trong thế giới hoạt hình Wolfoo. Ảnh: Sconnect

Hoạt hình Wolfoo có hàng trăm tập hút đến 5-7 triệu lượt xem. Đơn cử tập Học sinh nghèo và bình thường với giàu và siêu giàu khai thác đề tài quen thuộc trong môi trường học đường qua góc nhìn hóm hỉnh của sói con Wolfoo. Kịch bản khắc họa sự khác biệt giữa các bạn nhỏ về điều kiện sống, qua đó gửi gắm thông điệp nhân văn về tình bạn, sự sẻ chia, giá trị của nỗ lực bản thân. Thông qua các tình huống đời thường và giàu tính giáo dục, Wolfoo giúp trẻ hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở vật chất mà ở lòng tốt, tinh thần đoàn kết