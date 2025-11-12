VnExpress Trở về Giải trí
Thứ tư, 12/11/2025, 09:00 (GMT+7)

'Wolfoo' - từ hoạt hình kỹ năng sống đến series Việt tỷ view

Series "Wolfoo" xoay quanh các tình huống đời thường của chú sói nhỏ Wolfoo, lồng yếu tố giải trí và giáo dục để dạy trẻ tính kiên trì, dũng cảm, hút hai tỷ lượt xem trên YouTube mỗi tháng.

Wolfoo tiếng Việt - thành viên hệ sinh thái Sconnect - là một trong những ứng viên nổi bật tranh giải "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025. Trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, khán giả liên tục đăng tải thước phim về chú sói nhỏ Wolfoo, kêu gọi cộng đồng bỏ phiếu cho kênh.

Ra mắt tập đầu từ 2018, Wolfoo liên tục tạo sức hút, chạm nhiều mốc son: hai tỷ lượt xem mỗi tháng trên YouTube, một nút kim cương trên nền tảng này cùng hàng trăm nút vàng, bạc. Trang công nghệ trực tuyến Tubefilter nhiều lần công bố series hoạt hình lọt top 50 kênh YouTube sở hữu nhiều lượt xem nhất.

Đến nay, Wolfoo ra mắt gần 5.000 tập có độ dài 3-5 phút (bình quân mỗi tháng 25 tập mới). Từ phiên bản gốc tiếng Anh, phim được dịch sang 20 ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Bồ Đào Nha... phát hành trên đa nền tảng như: mạng xã hội (YouTube, TikTok, Facebook), truyền hình (SCTV, FPT Play, K+ Kids, truyền hình Trung Quốc), NetFlix, hơn 40 kênh OTT/IPTV tại nhiều quốc gia và rạp chiếu (Việt Nam). Hiện kênh YouTube Wolfoo tiếng Việt - Hoạt hình thiếu nhi vui nhộn có hơn 4,1 triệu lượt đăng ký.

Tập phim 'Wolfoo muốn tự đi học'
 
 

Tập phim xoay quanh chủ đề "Wolfoo muốn tự đi học". Video: Sconnect

Giáo dục kỹ năng sống qua góc nhìn hóm hỉnh

Wolfoo có nhiều nhân vật, tập trung kể về sói xám Wolfoo 5 tuổi. Cậu sống trong gia đình với bố, mẹ, chị gái Lucy, em gái Jenny. Hai người bạn thân nhất của sói xám là Pando, Kat. Tất cả cùng ở trong một ngôi làng nhỏ trên ngọn đồi.

Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, Wolfoo cùng Pando, Kat có nhiều hành trình khám phá thế giới xung quanh. Nhóm của cậu thường xuyên có những câu chuyện dở khóc, dở cười với Bufo và Piggy - hai người bạn nghịch ngợm, quậy phá, hay trêu chọc bạn bè.

Đại diện Sconnect cho biết, hành trình tìm tòi, học hỏi của nhóm bạn mang đến trải nghiệm vui nhộn, bổ ích cho trẻ 2-8 tuổi, đồng thời dạy trẻ 12 nhân cách và kỹ năng: can đảm, biết ơn, lòng trắc ẩn, đồng cảm, khiêm tốn, chính trực, kiên trì, sáng tạo, tò mò, tinh thần làm việc nhóm, khả năng kiểm soát cảm xúc và giao tiếp.

"Series Wolfoo vừa kích thích bé sáng tạo, hình thành thói quen lành mạnh, vừa rèn luyện kỹ năng sống và mở rộng hiểu biết về văn hóa. Chúng tôi hy vọng góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện về tri thức lẫn đạo đức", đại diện đơn vị cho hay.

Đa dạng nhân vật trong thế giới hoạt hình Wolfoo. Ảnh: Sconnect

Đa dạng nhân vật trong thế giới hoạt hình Wolfoo. Ảnh: Sconnect

Hoạt hình Wolfoo có hàng trăm tập hút đến 5-7 triệu lượt xem. Đơn cử tập Học sinh nghèo và bình thường với giàu và siêu giàu khai thác đề tài quen thuộc trong môi trường học đường qua góc nhìn hóm hỉnh của sói con Wolfoo. Kịch bản khắc họa sự khác biệt giữa các bạn nhỏ về điều kiện sống, qua đó gửi gắm thông điệp nhân văn về tình bạn, sự sẻ chia, giá trị của nỗ lực bản thân. Thông qua các tình huống đời thường và giàu tính giáo dục, Wolfoo giúp trẻ hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở vật chất mà ở lòng tốt, tinh thần đoàn kết

Tập phim Đừng uống đồ của người lạ nhé ra mắt tháng 7/2024, sói nhỏ Wolfoo được một người không quen mặt mời uống nước. Cậu thoáng bối rối nhưng nhờ lời dạy của bố mẹ, cậu nhận ra không nên nhận quà hay thức ăn từ người lạ. Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, hài hước và hình ảnh sinh động, tập phim giúp trẻ hiểu về nguy cơ tiềm ẩn, rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Trong tập Ôi không! Động đất rồi, khi thiên tai bất ngờ ập đến, Wolfoo và các bạn học cách giữ bình tĩnh, tìm nơi trú ẩn an toàn, tuân thủ hướng dẫn của người lớn. Qua tình huống mô phỏng sinh động, phim giúp trẻ nhận biết nguy hiểm, ghi nhớ quy tắc xử lý khi có động đất, đồng thời khơi gợi tinh thần bình tĩnh, hợp tác, bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống khẩn cấp.

Truyền tải các bài học sống dưới góc nhìn vui nhộn, dễ hiểu, Wolfoo được nhiều trẻ em lẫn phụ huynh yêu mến. Trong một nghiên cứu thực hiện bởi Asia Plus, hơn 88% trẻ 2-8 tuổi yêu thích hoạt hình Wolfoo.

Về phía phụ huynh, báo cáo này cho biết mức độ nhận biết nhân vật Wolfoo với phụ huynh có con 2-8 tuổi chiếm 77%. Đồng thời, 90% cha mẹ đồng tình với những giá trị giáo dục mà hoạt hình Wolfoo mang lại. Thực tế, ghi nhận trên các kênh đăng của Sconnect, phụ huynh thường tương tác dưới bài đăng, chia sẻ nhiều tập phim như một phương pháp giáo dục tính cách cho con.

Từ studio Việt đến series hút tỷ view toàn cầu

Sconnect thành lập ngày 17/9/2014, với 8 nhân sự, về sau phát triển thành doanh nghiệp lớn về sáng tạo nội dung. Đến năm 2018, đơn vị ra mắt bộ hoạt hình Wolfoo, liên tục mang về những con số kỷ lục ở lượt xem lẫn người theo dõi kênh.

Ông Lê Đăng Khoa - Trưởng bộ phận sản xuất Wolfoo, từng cho biết đằng sau nút vàng, bạc hay kim cương, êkíp đối mặt nhiều thách thức. Có thời điểm, series chỉ đạt 2.000-5.000 lượt xem trong một tháng - chỉ số rất khiêm tốn so với 60 triệu lượt xem mỗi ngày trên toàn hệ thống hiện nay. Đội ngũ sáng tạo dành nhiều ngày đêm nghiên cứu, thử nghiệm các thiết kế, chủ đề, ý tưởng, kịch bản... nhằm đáp ứng thị hiếu khán giả Mỹ.

Giai đoạn đầu, đơn vị băn khoăn nên hướng đến nhân vật chính hoàn hảo, đúng nghĩa "con ngoan trò giỏi" hay siêu anh hùng trong thế giới tưởng tượng để thu hút khán giả nhí, chú trọng bối cảnh, không gian hoành tráng. Sau thời gian tìm hiểu, phân tích, êkíp đánh giá trẻ nhỏ thường ưa chuộng hoạt hình về động vật. Dựa trên hình ảnh, đặc tính loài sói, đội ngũ đã sáng tạo nên Wolfoo dũng cảm, kiên trì, có tinh thần đồng đội và kỷ luật cao.

Từ thành công trên, Wolfoo liên tiếp mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và mang lại nhiều giá trị cho trẻ nhỏ như: Wolfoo dài tập, Wolfoo music hay Wolfoo show... Ngoài series hoạt hình, thương hiệu này còn tiếp cận khán giả nhí toàn cầu qua bộ sản phẩm in hình nhân vật Wolfoo, khu vui chơi Wolfoo City hay ứng dụng Wolfoo Games. Đơn vị cho biết, Wolfoo không chỉ là phim hoạt hình, mà đại diện cho khát vọng xây dựng "Disney của Việt Nam" trong tương lai.

Năm nay, hệ sinh thái Wolfoo tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi lấn sân điện ảnh với Wolfoo và cuộc đua tam giới. Êkíp đầu tư chỉn chu hơn, mở rộng thế giới nhân vật, chạm đến khán giả trưởng thành qua thông điệp sâu sắc về tình cha con lẫn giá trị gia đình.

Tập phim chủ đề 'Wolfoo - Học sinh nghèo vượt khó'
 
 

Tập phim chủ đề "Wolfoo - Học sinh nghèo vượt khó". Video: Sconnect

Đến năm 2024, Sconnect mở rộng thành tập đoàn với hệ sinh thái sáng tạo đa lĩnh vực: nhân vật thương hiệu, nội dung số, sản xuất phim hoạt hình, thương mại và dịch vụ giải trí sáng tạo, giáo dục - đào tạo, đầu tư tài chính.

Đơn vị lần lượt "thai nghén" 18 bộ nhân vật hoạt hình, sản xuất 50.000 video giải trí và giáo dục, được dịch ra 20 ngôn ngữ, phát hành trên đa nền tảng tại Mỹ, châu Âu lẫn châu Á.

