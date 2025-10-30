VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

Wolfoo tiếng Việt

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Ra đời năm 2018, Wolfoo tiếng Việt nhanh chóng tạo dựng thương hiệu riêng trong lòng khán giả nhí. Với nhân vật chính là chú sói nhỏ Wolfoo cùng gia đình và bạn bè, loạt phim mang đến câu chuyện vừa vui nhộn, truyền tải nhiều bài học nhẹ nhàng về tình bạn, tình thân lẫn cách ứng xử trong cuộc sống.

Không dừng ở thị trường trong nước, Wolfoo được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, phủ sóng trên nhiều nền tảng, kênh truyền hình và hệ thống OTT toàn cầu. Thành công này giúp Wolfoo trở thành một trong những thương hiệu "made in Vietnam" hiếm hoi lan tỏa mạnh đến hàng trăm triệu khán giả quốc tế mỗi tháng.

Năm nay, Wolfoo tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi lấn sân điện ảnh với Wolfoo và cuộc đua tam giới. Êkíp đầu tư chỉn chu hơn, mở rộng thế giới nhân vật, chạm đến khán giả trưởng thành qua thông điệp sâu sắc về tình cha con lẫn giá trị gia đình.

Điểm nổi bật của Wolfoo là sự kết hợp hài hòa giữa tính giải trí và giá trị giáo dục, vừa hấp dẫn trẻ nhỏ, vừa được phụ huynh đánh giá cao. Wolfoo không chỉ là phim hoạt hình, mà đại diện cho khát vọng xây dựng "Disney của Việt Nam" trong tương lai.

Qua từng tập phim và mỗi dự án điện ảnh, Wolfoo tiếng Việt mang đến tiếng cười, bài học bổ ích cho trẻ, đồng thời lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế sáng tạo nội dung Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

l-1-1761649764-2379-1761649855.jpg
l-2-1761649813-7913-1761649855.jpg
0 Lượt bình chọn

Bình chọn khác

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khánh Vy

Khánh Vy

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Gia đình truyền hình

Gia đình truyền hình

Con Cò Đây

Con Cò Đây

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Yeah1

Yeah1

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Ninh Dương Story

Bếp bên sườn đồi

Bếp bên sườn đồi

Vẽ kể chuyện

Vẽ kể chuyện

Huỳnh Duy Khương

Huỳnh Duy Khương

Phạm Tuấn Hưng

Phạm Tuấn Hưng

Út về vườn

Út về vườn

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Harry Nista

Harry Nista

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Phép màu

Phép màu

Buôn trăng

Buôn trăng

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Những ngày trời bao la - Gia đình Haha

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Còn gì đẹp hơn

Còn gì đẹp hơn

Bắc Bling

Bắc Bling

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Mái ấm gia đình Việt

Mái ấm gia đình Việt

Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Bắc Bling

Bắc Bling

Made in Vietnam

Made in Vietnam

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2/9

Tân binh toàn năng

Tân binh toàn năng

Chiến sĩ quả cảm

Chiến sĩ quả cảm

Gia đình Haha

Gia đình Haha

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Em xinh say hi

Em xinh say hi

Sài Gòn Xanh

Sài Gòn Xanh

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Dự án Trạm Phóng Tương Lai

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline

Hành trình ước mơ

Hành trình ước mơ

Nuôi em

Nuôi em

Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Phong Bụi

Phong Bụi

Thầy Thích Khải Tuấn

Thầy Thích Khải Tuấn

H'Hen Niê

H'Hen Niê

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vĩnh Thích Ăn Ngon

Vẽ hạnh phúc

Vẽ hạnh phúc

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi

Hannah Olala

Hannah Olala

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Hòa Minzy

Hòa Minzy