Wolfoo tiếng Việt

Tổ chức sáng tạo nội dung của năm

Ra đời năm 2018, Wolfoo tiếng Việt nhanh chóng tạo dựng thương hiệu riêng trong lòng khán giả nhí. Với nhân vật chính là chú sói nhỏ Wolfoo cùng gia đình và bạn bè, loạt phim mang đến câu chuyện vừa vui nhộn, truyền tải nhiều bài học nhẹ nhàng về tình bạn, tình thân lẫn cách ứng xử trong cuộc sống.



Không dừng ở thị trường trong nước, Wolfoo được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, phủ sóng trên nhiều nền tảng, kênh truyền hình và hệ thống OTT toàn cầu. Thành công này giúp Wolfoo trở thành một trong những thương hiệu "made in Vietnam" hiếm hoi lan tỏa mạnh đến hàng trăm triệu khán giả quốc tế mỗi tháng.

Năm nay, Wolfoo tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi lấn sân điện ảnh với Wolfoo và cuộc đua tam giới. Êkíp đầu tư chỉn chu hơn, mở rộng thế giới nhân vật, chạm đến khán giả trưởng thành qua thông điệp sâu sắc về tình cha con lẫn giá trị gia đình.



Điểm nổi bật của Wolfoo là sự kết hợp hài hòa giữa tính giải trí và giá trị giáo dục, vừa hấp dẫn trẻ nhỏ, vừa được phụ huynh đánh giá cao. Wolfoo không chỉ là phim hoạt hình, mà đại diện cho khát vọng xây dựng "Disney của Việt Nam" trong tương lai.



Qua từng tập phim và mỗi dự án điện ảnh, Wolfoo tiếng Việt mang đến tiếng cười, bài học bổ ích cho trẻ, đồng thời lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới, góp phần nâng cao vị thế sáng tạo nội dung Việt Nam trên bản đồ quốc tế.