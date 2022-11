'We Are One (Ole Ola)' - khúc ca World Cup rộn ràng

"We Are One (Ole Ola)" do Pitbull hát chính, mang âm hưởng samba sôi động của kỳ World Cup 2014 ở Brazil.

'We Are One (Ole Ola)' - khúc ca rộn ràng của World Cup 2014 MV "We Are One (Ole Ola)" của Pitbull, Claudia Leitte, Jennifer Lopez. Video: FIFA

Nhân mùa Giải bóng đá Vô địch thế giới 2022, trang Billboard Latin mở cuộc bình chọn ca khúc được yêu thích nhất qua các mùa World Cup. We Are One (Ole Ola) đứng đầu với 41,76% phiếu, vượt qua The Cup of Life của Ricky Martin (28,54%) và Waka Waka của Shakira (21,35%).

Bài hát nằm trong album One Love, One Rhythm, FIFA phát hành năm 2014, có ca từ mang đậm tinh thần thể thao:

"One love, one life, one world/ One fight, whole world, one night, one place/ Brazil, everybody put your flags in the sky and do what you feel/ Put your flags up in the sky and wave them side to side/ Show the world where you’re from, show the world we are one"

(Một tình yêu, một cuộc sống, một thế giới/ Một trận đấu, cả thế giới, một đêm, cùng một nơi/ Brazil, mọi người hãy giương cao ngọn cờ lên bầu trời và thể hiện cảm xúc/ Hãy cho thế giới biết bạn tới từ đâu, cho thế giới biết chúng ta là một).

Pitbull và ca sĩ Brazil Claudia Leitte (phải). Ảnh: FIFA

Pitbull - người có biệt danh Mr. International (Quý ông Quốc tế) - hát cùng Jennifer Lopez và ca sĩ Brazil Claudia Leitte. Bài hát mang đậm văn hóa Brazil, với giai điệu samba đặc trưng, tiếng trống của nhóm nhạc nổi tiếng nước chủ nhà - Olodum. Các ca sĩ hát bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Pitbull nói khi We Are One (Ole Ola) ra đời: "Tôi rất vinh dự khi cùng Jennifer Lopez, Claudia Leitte trở thành một phần của FIFA World Cup lần này. Tôi yêu bóng đá và sức mạnh của âm nhạc sẽ kết nối mọi người. Chúng ta ở đây để phá bỏ mọi rào cản. Thông qua thể thao và âm nhạc, cả thế giới hòa vào làm một".

Claudia Leitte cho rằng We Are One (Ole Ola) góp phần thể hiện được tình yêu giữa âm nhạc và thể thao của đất nước cô. "Âm nhạc là đam mê của tôi, bóng đá là đam mê của người Brazil. Chúng tôi muốn thể hiện tình yêu, văn hóa của đất nước mình", Claudia Leitte nói.

'We Are One (Ole Ola)' - Billboard Music Awards 2014 Pitbull, Claudia Leitte, Jennifer Lopez biểu diễn "We Are One (Ole Ola)" tại Billboard Music Award 2014. Video: BBMAs

Nhạc phẩm nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang Fuse nhận xét giống như Waka Waka, bài hát pha trộn giai điệu âm nhạc truyền thống của quốc gia đăng cai với âm hưởng pop đương đại, dễ nghe và cuốn hút. Carl Williott của Idolator cho rằng We Are One (Ole Ola) thậm chí hấp dẫn hơn cả Waka Waka. Tờ Spin đánh giá tác phẩm truyền tải được tinh thần đoàn kết mà môn thể thao vua hướng tới.

Tuy nhiên, một bộ phận người Brazil cho rằng nên để nhiều nghệ sĩ nước họ thể hiện ca khúc hơn. Ngoài ra, họ không tán thành việc video góp phần tạo định kiến về hình ảnh đất nước Brazil là nơi những đứa trẻ đi chân trần đá bóng và phụ nữ bán khỏa thân nhảy samba. Theo Billboard, điểm trừ của bài hát là điệp khúc không tạo điểm nhấn, khó hát theo.

We Are One (Ole Ola) vào top 20 trên bảng xếp hạng Áo, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Brazil, đạt vị trí quán quân tại Bỉ, Hungary, Thụỵ Sĩ. Theo Nielsen SoundScan, sau lễ khai mạc World Cup 2014, MV đạt 131 triệu lượt xem trên Youtube, ba tuần có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Qua tám năm, We Are One (Ole Ola) nhiều lần vào danh sách bài hát cổ vũ World Cup được yêu thích của nhiều tạp chí.

Thanh Thanh (theo Billboard)