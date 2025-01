Waterpoint được kiến tạo trở thành điểm đến mới phía Tây TP HCM

Khu đô thị Waterpoint với diện tích 355ha, trở thành điểm đến của sự kiện tại phía Tây TP HCM, thu hút người dân và du khách.

Năm 2025, Waterpoint lần thứ ba liên tiếp được chọn làm địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Ất Tỵ tại Long An. Chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 00:00 đến 00:15 vào đêm giao thừa (28/1), mang lại không khí vui tươi cho người dân trong khu vực.

Trước đó, khu đô thị này đã tổ chức chương trình Xúc tiến Thương mại Xuân 2025 ngày 9/1. Sự kiện do Hội Doanh nhân Trẻ Long An, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An và CLB Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Doanh nhân Trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Mục tiêu của chương trình là kết nối các doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp từ tỉnh thành lân cận và tạo cơ hội phát triển chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Waterpoint cũng đã trở thành điểm đến trong bản đồ vui chơi và trải nghiệm tại khu vực phía Tây TP HCM. Nhiều hoạt động như workshop sáng tạo, lễ hội văn hóa đa dạng và các môn thể thao dưới nước như chèo sup và kayak diễn ra hàng tuần. Khu đô thị này tổ chức nhiều giải thể thao quan trọng như marathon với hơn 2.000 người tham gia, giải quần vợt trẻ và quốc gia, cùng các giải bóng đá cấp tỉnh và khu vực.

Các hoạt động trải nghiệm, thể thao, văn hóa của Long An diễn ra tại Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Waterpoint nằm trên hành lang giao thông Đông - Tây Nam Bộ, cách trung tâm TP HCM chỉ hơn 30 phút di chuyển. Khu đô thị này có diện tích 355ha với nhiều tiện ích hiện đại và thiên nhiên sinh thái phong phú. Với địa thế phong thủy nằm trên bãi bồi được bao bọc bởi 5,8km sông Vàm Cỏ Đông, Waterpoint được kiến tạo là hình mẫu đô thị tiêu biểu của Long An. Dự án hứa hẹn là điểm đến để check-in, khám phá và tham gia các sự kiện lớn của địa phương và khu vực.

Bên cạnh chuỗi tiện ích hiện hữu, mới đây, chủ đầu tư Nam Long vừa khánh thành làng văn hóa Việt - Nhật bên trong phân khu Central Park. Công trình này có diện tích gần 7.000 m2 gồm nhiều khu vực chức năng như nhà văn hóa, nhà hàng và khu triển lãm. Làng văn hóa Việt - Nhật là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản và hành trình gần 10 năm hợp tác giữa Nam Long với đối tác Nhật Bản.

Làng văn hóa Việt – Nhật quy mô gần 7.000m2. Ảnh: Nam Long

Long An có lịch sử hơn 4.000 năm với truyền thống văn hóa bản địa và giao thương quốc tế phong phú. Tính đến nay, Long An nằm trong top 10 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và được định hướng trở thành trung tâm kinh tế phát triển bền vững vào năm 2030.

Hơn hai thập niên trước, vào năm 2003, Nam Long quyết định triển khai dự án trọng điểm tại thị trường Long An. Đây là hướng đi chiến lược dài hạn của tập đoàn nhằm khai thác tiềm năng phát triển của tỉnh này – nơi duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long giáp ranh TP HCM.

Trước khi giới thiệu sản phẩm Valora đầu tiên vào năm 2019, Nam Long đã thực hiện nhiều chuẩn bị bao gồm cuộc thi quy hoạch quốc tế và lựa chọn đối tác quốc tế cho từng lĩnh vực liên quan để phát triển Waterpoint.

Khu đô thị sở hữu mảng xanh và tiện ích quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Nam Long

Đại diện chủ đầu tư cho biết, kế thừa tinh hoa vùng đất Long An cùng kinh nghiệm phát triển đô thị của Nam Long và dấu ấn từ nhiều đối tác, Waterpoint mang khát vọng về một khu đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho người Việt. Khu đô thị góp phần thúc đẩy xu hướng giãn dân và mang lại diện mạo mới cho khu vực phía Tây TP HCM.

Khu đô thị có mật độ xây dựng chỉ 23%, mật độ dân số chỉ 84 người mỗi ha cùng diện tích cây xanh và mặt nước lên đến 95ha, hơn 8km kênh đào. Tiện ích bao gồm hơn 3 ha tổ hợp thể dục thể thao, bến du thuyền, câu lạc bộ cộng đồng, trường học quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm, nhà hàng địa phương đều đã đi vào hoạt động.

Mạng lưới đường đi bộ dài 13km và đường xe đạp dài tám km kết nối xuyên suốt khu đô thị giúp cư dân di chuyển thuận tiện. Khu vực còn có trạm dừng chân và xe buýt nội khu với khoảng cách tối đa chỉ 500m mỗi trạm. Tất cả nhằm kiến tạo trải nghiệm sống khác biệt, thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc và bền vững.

Yên Chi