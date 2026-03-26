Vương Lê Vĩnh Nhân - nhà sáng lập sàn tiền số ONUS, bị bắt

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vuong, cùng đồng phạm bị cáo buộc tạo lập các đồng tiền mã hóa, quảng cáo sai sự thật và thao túng giá để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Ngày 26/3, Cục An ninh Kinh tế (A04) Bộ Công an bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân, 45 tuổi, để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo buộc cùng hành vi là Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác. Trong đó, một người bị điều tra tội Rửa tiền.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để thu hút người chơi, Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền này. Nhóm này còn thực hiện các giao dịch ảo để tạo cung cầu giả, trực tiếp thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là nạn nhân trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 069.220.9027 để được hướng dẫn giải quyết.

Vương Lê Vĩnh Nhân trong buổi làm việc cuối năm 2025. Ảnh: HVA

ONUS xuất hiện từ tháng 3/2020, thời điểm thị trường tiền số bắt đầu được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Dù đặt trụ sở tại Singapore, đội ngũ điều hành chủ yếu là người Việt và tập trung vào nhóm khách hàng trong nước.

Vương Lê Vĩnh Nhân, doanh nhân công nghệ hoạt động trong lĩnh vực fintech và blockchain. Ban đầu, nền tảng này phát triển từ dịch vụ stablecoin VNDC neo theo đồng Việt Nam.

Đến cuối năm 2021, ONUS được tái định vị thành ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa, hướng tới mở rộng ra thị trường quốc tế. Hệ sinh thái cung cấp nhiều dịch vụ như hoán đổi token (swap), giao dịch phái sinh, sử dụng đòn bẩy, giao dịch ngang hàng (P2P) và staking.

Không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân, ONUS còn cung cấp thanh khoản và hạ tầng cho đối tác. Nền tảng này xây dựng blockchain riêng mang tên ONUSChain, được giới thiệu là nơi lưu trữ phi tập trung cho các ứng dụng Web3 và dự án mới. Trong sự cố lộ dữ liệu cuối năm 2021, tin tặc cho biết ONUS có khoảng 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt.

Cuối năm ngoái, ông Eric Vuong thông tin nền tảng đã đạt hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, sở hữu 4 giấy phép quốc tế và năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

Tháng 9/2025, với vai trò Chủ tịch HĐQT HVA Group - nhà đầu tư chiến lược của ONUS - ông Eric Vuong thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX.

Doanh nghiệp này hướng tới vận hành sàn theo cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ đăng ký chỉ 2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 10.000 tỷ đồng theo yêu cầu.

Quốc Thắng