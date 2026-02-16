Vườn mận hồng tiền tỷ vào vụ thu hoạch cận Tết

Vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha tại ấp An Quới, xã Cù Lao Dung là vùng trồng mận tập trung quy mô lớn của địa phương.

Khu vườn được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất. Dịp cận Tết, nơi đây bước vào vụ thu hoạch đầu năm, chuẩn bị giao những đơn hàng đầu tiên phục vụ thị trường trong nước.

Giống mận này do anh Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công từ năm 2023.