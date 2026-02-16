Vườn mận hồng tiền tỷ vào vụ thu hoạch cận Tết

Vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 ha tại ấp An Quới, xã Cù Lao Dung là vùng trồng mận tập trung quy mô lớn của địa phương.
Khu vườn được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất. Dịp cận Tết, nơi đây bước vào vụ thu hoạch đầu năm, chuẩn bị giao những đơn hàng đầu tiên phục vụ thị trường trong nước.
Giống mận này do anh Trần Văn Phục nghiên cứu từ năm 2018 và trồng thành công từ năm 2023.
Chị Võ Thị Thúy, lao động tại vườn, mở bao trái kiểm tra màu sắc mận trước khi thu hoạch. Chị cho biết đã làm việc tại đây hơn hai năm, chủ yếu phụ trách hái và đóng gói. Trước thời điểm thu hoạch khoảng 5 ngày, mẫu mận được lấy xét nghiệm dư lượng để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cận Tết, khoảng 4 tấn mận hồng Sân Tiên được xuất bán ra Hà Nội và TP HCM.
Theo anh Phục, sản lượng mới đáp ứng 40% nhu cầu; toàn vườn dự kiến cung ứng 200-300 tấn mỗi năm, thu hoạch hai đợt. Giống mận này được nghiên cứu từ năm 2018, có độ ngọt cao, chịu hạn mặn tốt và phù hợp xu hướng tiêu dùng nông sản sạch, giá trị cao.
Mận hồng Sân Tiên có kích thước lớn, loại đặc biệt nặng khoảng 250 gram mỗi trái. Giá bán dao động 150.000-230.000 đồng một kg, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng mỗi ha mỗi năm. Sau khoảng ba năm, nhà vườn bắt đầu có lợi nhuận ổn định.
Chủ vườn cho biết đang hướng tới xuất khẩu sang Anh, Pháp, Hàn Quốc và Trung Đông.
Vụ mận trùng dịp Tết tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 40 lao động địa phương. Với mức công khoảng 170.000 đồng mỗi ngày, nhiều người tranh thủ tăng ca để có thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt và đón Tết.
Chúc Ly