Vườn đào lớn nhất Thủ đô đìu hiu

Ba tháng sau bão nhiều cây bị ngập úng phải bỏ, số còn đã nở. "Năm nay gia đình không có Tết", bà Bích Thủy vừa nói, vừa cắt tỉa cành con của cây đào thế nở sớm để chuẩn bị cho vụ sau.
Khách hàng đi xem đào vắng hơn so với mọi năm, chủ vườn phải ngóng chờ. Lý giải việc vắng khách, chủ vườn cho rằng do mưa bão, đào bị ngập, chết phần lớn. Số sống sót lại gặp thời tiết bất lợi nên đã bung nở. Và rất nhiều người thắt chặt chi tiêu do nằm trong diện tinh giản.
Những năm gần đây, cành đào huyền được ưa chuộng. Chủ vườn phải chuyển hướng trồng và tạo thế cây. Mỗi cành dao động 1-2 triệu đồng. Hầu hết cành đào đẹp đã được bán hết, đánh số treo trên cây tới ngày là vận chuyển đến nhà khách hàng.
Chợ hoa Quảng Bá vắng khách hơn mọi năm. Cành đào nhỏ, nhiều nụ giá 100.000-250.000 đồng; đào huyền 0,4-2 triệu đồng tùy kích cỡ, kiểu dáng; đào rừng 5 triệu đồng. Nhiều cây đào cổ nở rộ được chào thuê hoặc bán giá vài chục triệu đồng.
Giang Huy