Vườn đào lớn nhất Thủ đô đìu hiu

Sau ba tháng ngập sâu do bão Bualoi (10/2025), các vườn đào ở vị trí cao đã nở rộ, trong khi nhiều vườn sát sông Hồng chưa hồi phục. Năm nay đào Nhật Tân bán chậm, khách thưa thớt chứ không tấp nập như mọi năm.

Vườn nhà bà Xuân Hồng, phường Hồng Hà, còn hơn 200 gốc, mới bán được khoảng một phần ba, chủ yếu khách đặt trước.