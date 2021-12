Vựa mai Tết nguy cơ lỗ tiền tỷ vì ế khách

Còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng sức mua và thuê mai vẫn trầm lắng dù nhiều vựa giảm giá 30-50%.

"Giờ này mà lượng khách đặt mua và thuê mai vẫn ì ạch. Tôi có nhiều khách quen nhưng cũng nguy cơ thất thu năm nay vì hàng loạt bạn hàng báo kinh doanh kiệt quệ, thậm chí phá sản", ông Huỳnh Văn Hải, Chủ vườn mai Sáu Hải ở Thành phố Thủ Đức (TP HCM) nói.

Theo ông Hải, chưa năm nào "cực" như năm nay, không những lượng khách hàng giảm mà thời tiết cũng không ưu đãi. Đến nay, vườn mai nhà ông Hải có gần 900 cây. Trong đó, khoảng 300 cây loại lớn có giá trị 200 triệu đến một tỷ đồng, 600 cây còn lại trị giá 1-5 triệu đồng một cây.

"Lượng khách hỏi thuê và mua mai năm nay giảm 90% so với năm ngoái. Khách mới gần như không có, còn khách cũ được mời chào vẫn lưỡng lự", ông Hải chia sẻ và cho rằng nếu 2 tuần nữa mà sức mua và thuê không khởi sắc thì năm nay vựa mai nhà ông có nguy cơ lỗ tới nửa tỷ đồng.

Mai Tết ở vương mai Sáu Hải. Ảnh: Hồng Châu

Ông Thanh, chủ vườn mai ở Củ Chi cho biết, hơn 1.000 cây mai tốn rất nhiều chi phí chăm sóc một năm qua chỉ mong bán và cho thuê được vào dịp Tết để lấy lại vốn. Tuy nhiên, tới nay vẫn không mấy khách ghé thăm.

"Tôi liên tục hỏi thăm khách quen nhưng ai cũng kêu gần tết mới tính. Một số doanh nghiệp đặt thuê các năm trước, nay cũng im lặng. Một số thì ngưng hoạt động", ông Thanh chia sẻ.

Không chỉ các vườn trên lo lắng ế ẩm mà hầu hết các chủ vựa mai ở Thành phố Thủ Đức, Củ Chi, Long An đều cho biết lượng khách đặt mai tới nay chỉ khoảng 10%, giảm mạnh so với năm ngoái. Do đó, năm nay người trồng mai có thể thua lỗ 100 triệu đến cả tỷ đồng (tuỳ quy mô).

Mai bonsai đang là xu hướng của Tết năm nay. Ảnh: Hồng Châu

Theo các nhà vườn, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi, chi phí chăm sóc rất cao. Đặc biệt, dù đã gần Tết vẫn xuất hiện những đợt mưa lớn và đột ngột, nhiều nhà vườn phải làm thêm mái che để bảo quản, chi phí đội lên tới cả nửa tỷ đồng.

Mặc dù chi phí đầu tư cao hơn mọi năm tới 30%, nhiều nhà vườn cho biết vẫn đang thực hiện các chương trình giảm giá 30-50% để hút khách hàng.

"Năm nay chắc chắn khó có lãi nhưng vẫn phải duy trì để không mất khách. Tết này, nếu thị trường quá khó khăn, những cây mai chưa được thuê hoặc thậm chí khó bán, tôi vẫn cố duy trì cho đến năm sau", ông Hải bộc bạch.

Theo các nhà vườn, năm nay để an toàn phòng chống dịch bệnh, nhiều vựa mai đã xây dựng website bán hàng online cho khách. Khách hàng có thể đặt hàng trước theo lựa chọn và đến ngày thì các vựa mai sẽ giao theo yêu cầu.

Thi Hà