Vụ mất tích bí ẩn của nữ sinh sau tai nạn xe hơi

MỹTháng 2/2004, Maura Murray gặp tai nạn xe ở vùng nông thôn New Hampshire rồi sau đó biến mất một cách bí ẩn, hơn 20 năm qua không tìm thấy dấu vết.

19h27 ngày 9/2/2004, bà Faith Westman gọi điện cho cảnh sát ở thị trấn Haverhill, New Hampshire để báo cáo về vụ tai nạn xe hơi trên quốc lộ 112. Một chiếc Saturn màu đen dường như bị mắc kẹt trong con mương gần nhà bà. Nhân viên trực tổng đài cho biết sẽ cử một sĩ quan đến hiện trường.

Đến 19h42, nhà chức trách nhận được một cuộc gọi khác về vụ tai nạn, lần này là từ tài xế xe buýt tên Butch Atwood. Ông báo cáo rằng tài xế là một phụ nữ trẻ, có vẻ "hoảng loạn" nhưng không bị thương.

Ông Atwood cho biết đã đề nghị cô gái gọi cảnh sát đến hiện trường tai nạn, nhưng cô nói đã gọi dịch vụ cứu hộ. Tuy nhiên, ông Atwood vẫn gọi cảnh sát khi về đến nhà - cách hiện trường khoảng 100 m. Ông nói rằng không thể nhìn thấy xe của cô gái từ nhà mình, nhưng thấy những chiếc xe khác đi ngang qua đoạn đường đó.

19h46, viên cảnh sát đầu tiên đến hiện trường, nhưng không thấy nữ tài xế trẻ đâu.

Chiếc xe hư hại của Maura Murray bị bỏ lại sau khi cô mất tích. Ảnh: New Hampshire League of Investigators

Sau cuộc tìm kiếm sơ bộ, nhà chức trách xác định người phụ nữ mất tích là Maura Murray, 21 tuổi. Cô là sinh viên ngành điều dưỡng tại Đại học Massachusetts ở Amherst, đã rời khuôn viên trường vào sáng hôm đó mà không nói với ai rằng sẽ đến New Hampshire. Sau khi Maura biến mất ở Haverhill vào tối 9/2, cô không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Những dấu hiệu bất ổn

Bố mẹ ly dị khi Maura mới 6 tuổi. Từ nhỏ, cô thường được miêu tả là "con nhà người ta", vừa học giỏi vừa là vận động viên điền kinh. Cô được nhận vào Học viện Quân sự West Point, nhưng cuối cùng chuyển đến Đại học Massachusetts để học ngành điều dưỡng. Thời gian Maura học ở đó khá bình lặng, nhưng cũng có một số vấn đề.

Ba tháng trước khi mất tích, Maura bị bắt vì sử dụng số thẻ tín dụng bị đánh cắp, nhưng cáo buộc đó sẽ được bãi bỏ nếu cô giữ hành vi tốt trong ba tháng.

Ngày 5/2/2004, chỉ bốn ngày trước khi biến mất, Maura trò chuyện qua điện thoại với chị gái Kathleen đang gặp rắc rối vì chứng nghiện rượu. Cuộc gọi khiến Maura suy sụp đến mức phải được người khác đưa về ký túc xá. Nhưng khi giáo viên hỏi thăm, cô không chịu tiết lộ gì.

Bố Maura, ông Fred, đến Amherst vào ngày 7/2/2004. Ông đi mua xe cùng con gái và ăn tối trước khi quay trở lại nhà nghỉ. Sau đó, ông cho Maura mượn xe để cô lái về ký túc xá dự tiệc tối hôm đó. Nhưng trên đường về vào rạng sáng hôm sau, Maura đã đâm xe của bố vào rào chắn dọc đường.

Maura không bị thương, nhưng chiếc xe hỏng nặng. Tuy nhiên, Fred cho biết bảo hiểm sẽ chi trả phí sửa chữa miễn là Maura lấy được các giấy tờ cần thiết từ Cơ quan Đăng ký Xe cơ giới. Ngoài việc buồn bã vì tai nạn, Maura được cho là vẫn ổn khi bố đưa cô trở lại ký túc xá vào cùng ngày.

Ngày định mệnh

Sáng hôm sau, ngày 9/2/2004, mọi chuyện thay đổi. Maura gửi email cho các giáo sư để thông báo nghỉ một tuần vì có người thân qua đời, thực tế không phải vậy. Cô cũng gửi email cho bạn trai, Bill Rausch, trung úy quân đội ở Oklahoma, hứa sẽ gọi điện trong ngày.

Maura gọi cho chủ một căn hộ ở Bartlett, New Hampshire, nơi cô từng ở cùng gia đình trước đây. Nhưng cô không đặt phòng. Maura cũng gọi đến đường dây nóng đặt phòng khách sạn ở Stowe, Vermont, nhưng cũng không đặt phòng. Cô còn dùng internet để tìm đường đến Burlington, Vermont. Không rõ điểm đến dự kiến của Maura là gì vì cô không nói cho ai biết sẽ đi đâu.

Khoảng 15h15, Maura lái xe đến một máy ATM bên ngoài khuôn viên trường và rút 280 USD. Sau đó, cô đến một cửa hàng rượu và mua khoảng 40 USD tiền rượu. Cô cũng ghé qua Cơ quan Đăng ký Xe cơ giới và lấy các giấy tờ liên quan đến vụ tai nạn của mình.

16h37, Maura gọi vào hộp thư thoại của chính mình. Đó là lần cuối cùng cô sử dụng điện thoại.

Có rất ít thông tin về tung tích của Maura trong khoảng thời gian từ khi cô chạy xe loanh quanh ở Amherst cho đến khi gặp tai nạn ở Haverhill vài giờ sau đó, có khả năng xảy ra từ 19h đến 19h25. Các cuộc gọi 911 từ hai người dân địa phương báo cáo vụ tai nạn được thực hiện lần lượt lúc 19h27 và 19h42. Đến 19h46, Maura đã biến mất.

Maura biến mất thế nào?

Viên cảnh sát đầu tiên đến hiện trường phát hiện một chiếc xe bị hư hại, nhưng không thấy tài xế. Xe bị khóa và túi khí đã bung ra. Viên cảnh sát lập biên bản cho biết: "Bằng chứng tại hiện trường cho thấy chiếc xe lao ra khỏi đường khi đang di chuyển về hướng đông, đâm vào vài cái cây, xoay tròn và dừng lại ở làn đường ngược chiều".

Cảnh sát thấy một hộp rượu phía sau ghế lái, chất lỏng màu đỏ trên cửa bên ghế lái và trần xe. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một chai Coca-Cola "chứa chất lỏng màu đỏ có mùi cồn nồng nặc", và bản đồ chỉ đường đến Burlington, Vermont.

Không có dấu hiệu rõ ràng của hành vi phạm tội, cũng không có dấu chân nào trên tuyết dẫn vào khu rừng gần đó. Trong cuộc tìm kiếm đầu tiên, nhà chức trách đã rà soát khu vực phía tây hiện trường vì tin rằng không ai đi về phía đông.

Đây là một trong nhiều điều mà ông Fred - chỉ được thông báo về việc con gái mất tích 24 giờ sau vụ tai nạn - đã chỉ trích về cách cảnh sát xử lý cuộc tìm kiếm. "Tôi biết con bé đang đi về phía đông. Nó đang hướng đến thị trấn Bartlett, nơi nó từng ở khi còn nhỏ", ông Fred nói.

Dù nhật ký cuộc gọi cho thấy Maura đang cân nhắc thuê một phòng ở Bartlett, nhưng chỉ dẫn từ bản đồ trên xe khiến cảnh sát tin rằng cô thực sự đang hướng đến Burlington. Tuy nhiên, vì Maura không nói với ai về kế hoạch của mình và rời đi mà không đặt phòng trước, vẫn chưa rõ cô thực sự đang đi đâu.

Sinh viên Maura Murray. Ảnh: Verylocal

Cảnh sát cũng tin rằng Maura có thể đã cố tự tử, thậm chí đưa ra thông cáo báo chí hai ngày sau khi cô mất tích rằng Maura "có thể có ý định tự tử". Ông Fred phủ nhận điều này: "Con bé có trạng thái tinh thần tốt và không có lo lắng hay lý do gì để trốn chạy khỏi cuộc sống của mình".

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Maura đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trước khi mất tích. Nhiều người thân tin rằng Maura chỉ đơn giản là muốn "chạy trốn" khỏi mọi rắc rối trong vài ngày, nhưng một số dấu hiệu cho thấy cô có ý định biến mất vĩnh viễn.

Đáng chú ý, việc khám xét phòng ký túc xá cho thấy Maura đã đóng gói hầu hết đồ đạc cá nhân vào thùng trước khi rời đi. Trên một chiếc thùng là một email gửi cho bạn trai của cô được in ra, nêu chi tiết những vấn đề trong mối quan hệ của họ.

Dù Maura để lại một số đồ đạc trong xe, vài vật dụng quan trọng đã bị mất, bao gồm điện thoại di động và ba lô của cô. Tuy nhiên, điện thoại của Maura chưa bao giờ được sử dụng lại. Bất kỳ tài khoản ngân hàng nào liên quan đến cô đều không hoạt động.

Kể từ khi Maura mất tích vào năm 2004, chỉ có những lời kể về việc nhìn thấy cô, những manh mối bế tắc và những suy đoán được đưa ra.

Những giả thuyết đáng lo ngại

Một trong những giả thuyết ban đầu của cảnh sát về vụ mất tích khó hiểu này là Maura đã lên kế hoạch tự tử hoặc bị ám ảnh bởi ý nghĩ tự tử sau vụ tai nạn xe hơi cuối cùng. Nhưng nhiều người thân thiết khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ tự kết liễu đời mình, ngay cả với tất cả rắc rối đã xảy ra trong những ngày trước đó.

Một số vật dụng mà Maura đóng gói trong xe như thuốc tránh thai, kem làm trắng răng và sách giáo khoa đại học khiến nhiều người tin rằng cô không có ý định tự tử vào ngày hôm đó.

Một giả thuyết khác cho rằng Maura hoảng loạn sau khi gây tai nạn chỉ vài giờ sau khi làm hư hại xe của bố và đã bỏ trốn khỏi khu vực để tránh gặp rắc rối. Xét đến lượng rượu được tìm thấy tại hiện trường và chai Coca-Cola có khả năng chứa đầy rượu, nhà chức trách tin rằng Maura đã uống rượu và không muốn mạo hiểm phá hỏng hồ sơ "hành vi tốt" sau vụ gian lận thẻ tín dụng.

Khu rừng gần hiện trường tai nạn có thể là nơi ẩn náu tốt nếu thời tiết ấm áp, nhưng bên ngoài trời khá lạnh. Việc không tìm thấy dấu chân nào trên tuyết dẫn vào rừng nghĩa là Maura rời đi trên quốc lộ, có khả năng di chuyển về phía đông của hiện trường, vì khu vực đó không được kiểm tra trong cuộc tìm kiếm ban đầu.

Sau này, một nhà thầu đi ngang qua Quốc lộ 112 tối đó đã báo cáo nhìn thấy một "người trẻ tuổi" đi bộ về hướng đông cách hiện trường vụ tai nạn vài dặm vào khoảng 20h đến 20h30. Tuy nhiên, nhà thầu này không báo cáo vụ việc cho đến nhiều tháng sau, vì ban đầu không chắc chắn về ngày chính xác nhìn thấy người đó. Hiện vẫn chưa rõ liệu người đó có phải Maura hay không.

Cảnh sát công bố ảnh dự đoán diện mạo của Maura Murray sau 20 năm mất tích. Ảnh: New Hampshire Attorney General

Giả sử Maura không tự tử và không chết vì thời tiết khắc nghiệt trong khi chạy trốn, thì cô đã đi đâu? Một số người suy đoán rằng cô đã bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó để trốn tránh các vấn đề pháp lý và những rắc rối bủa vây cuộc sống cá nhân. Nhà chức trách thừa nhận khả năng Maura vẫn còn sống ở đâu đó, nhưng cho rằng điều này cực kỳ khó xảy ra.

Ông Fred tin rằng Maura đã bị "một tên côn đồ địa phương bắt cóc". Nhiều cư dân Haverhill lại cho rằng Maura "ở nhầm chỗ vào nhầm thời điểm", một kẻ bắt cóc ngẫu nhiên đã tình cờ có mặt trên con đường đó vào ngày hôm đó.

Xét đến cơ hội sống sót mong manh của Maura, đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm hài cốt của cô gần hiện trường vụ tai nạn, nhưng tất cả manh mối đều bế tắc.

Tháng 9/2021, Cảnh sát bang New Hampshire (NHSP) thông báo rằng các mảnh xương người đã được tìm thấy chỉ cách North Haverhill 25 dặm ở khu vực Loon Mountain. Tuy nhiên, phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ vào tháng 11 cho thấy hài cốt này có niên đại cổ hơn Maura rất nhiều.

Gia đình cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm Maura và sẽ không bỏ sót bất cứ manh mối nào cho đến khi đưa được cô về nhà.

Tuệ Anh (theo ATI, Enews)