Vụ án đại úy bị đầu độc bí ẩn trên tàu hải quân

MỹKhi làm nhiệm vụ giữa Địa Trung Hải, đại úy Lee Hartley đột nhiên lâm bệnh nặng, các bác sĩ trên tàu không thể xác định nguyên nhân cho đến khi xét nghiệm độc chất.

Lee Hartley gia nhập lực lượng hải quân năm 17 tuổi, trở thành đại úy trên tàu USS Forrestal - chiến hạm tinh nhuệ trong hạm đội siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ khi ngoài 30 tuổi.

Năm 1982, cuộc đời Lee bất ngờ rẽ hướng khi phải lòng cô thư ký Pamela Johnson và quyết định ly hôn để đến với người tình kém 12 tuổi. Chỉ vài tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ mới, Lee và Pamela kết hôn.

Tận hưởng cuộc sống tân hôn chưa được bao lâu, Lee phải lên đường thực hiện nhiệm vụ 6 tháng trên Biển Địa Trung Hải. Trong thời gian đó, đại úy 37 tuổi bỗng bị nôn ói, tiêu chảy và chóng mặt một cách khó hiểu.

Ban đầu anh ta nghĩ có thể mắc bệnh cúm, nhưng tình trạng nhanh chóng xấu đi với các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng dữ dội, loét miệng, suy nhược kéo dài. Các bác sĩ trên tàu không thể chẩn đoán ra bệnh, buộc phải đưa Lee đi cấp cứu tại một bệnh viện hải quân ở Jacksonville, Florida.

Trong 5 tháng tại bệnh viện, Pamela túc trực bên giường chăm sóc tận tình cho Lee, cố gắng vực dậy người chồng đang đau đớn với căn bệnh không tên. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực điều trị chuyên sâu, Lee qua đời do ngừng tim vào ngày 18/11/1982.

Tàu chiến USS Forrestal từng là trung tâm của vụ án khét tiếng năm 1982. Ảnh: U.S. Navy

Vụ giết người bằng thạch tín

Bác sĩ không thể xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng của Lee cho đến khi báo cáo về độc chất được thực hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi tiết lộ rằng lượng asen (thạch tín) trong cơ thể Lee cao hơn bình thường khoảng 1.000 lần. Thạch tín là chất độc không mùi, không màu, không vị, có thể hòa tan trong nước, rất khó phát hiện, khiến việc nhiễm độc thường bị phát hiện muộn.

Ngày 6/12/1982, kết quả xét nghiệm đến tay Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân (NCIS), biến cái chết do "đau tim" thành một vụ án đầu độc giết người.

Sau khi giải quyết được một phần bí ẩn, các điều tra viên bắt đầu xác định cách thức thạch tín xâm nhập vào cơ thể Lee.

Vì Lee phát tác triệu chứng nhiễm độc khi đang ở trên biển, Pamela không bị nghi ngờ.

Pamela nói với điều tra viên rằng trong vài tháng cuối cùng của chuyến đi, chồng cô ngày càng trở nên hoang tưởng và lo lắng cho sự an toàn của chính mình trên tàu. Lee là sĩ quan phụ trách kỷ luật, điều này có thể khiến anh ta lọt vào tầm ngắm. Điều tra viên đưa ra giả thuyết rằng có thể ai đó không ưa Lee, hay có thù oán với anh ta đến mức muốn giết người.

Tuy nhiên, việc tìm ra nghi phạm giữa 6.000 thủy thủ và sĩ quan trên tàu quá khó khăn. Bên cạnh đó, trên tàu không có asen, hung thủ phải lén mang chất độc lên và có đủ cơ hội tiếp cận, đầu độc Lee trong thời gian dài. Điều tra viên không xác định được ai phù hợp các điều kiện. Họ cũng phát hiện rằng tuy Lee nghiêm khắc nhưng tận tâm với công việc, rất được kính trọng.

Điều tra viên không loại trừ khả năng Lee đã tự đầu độc hòng được về nhà sớm hơn với cô dâu mới, để rồi không kiểm soát liều lượng khiến thạch tín tích lũy trong cơ thể. Trong quá trình thẩm vấn, họ được biết Lee không chỉ khao khát về nhà mà còn hơi ghen tuông, lo người vợ xinh đẹp, trẻ trung bị nhòm ngó khi anh ta phải lênh đênh trên biển 6 tháng.

Tuy nhiên, điều tra viên không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh cho giả thuyết này.

Người vợ trẻ đáng ngờ

Điều tra viên có bước đột phá trong vụ án khi tiến hành phân tích mẫu tóc, cho phép xác định thời điểm Lee tiếp xúc với asen. Họ phát hiện rằng các đợt tăng liều lượng đột biến xảy ra ngay trước khi Lee lên đường làm nhiệm vụ và lặp lại mỗi khi tàu vào cảng.

Họ nhận ra rằng điểm chung của mỗi lần đều là Pamela, cô sẽ đến thăm Lee hoặc gửi cho chồng những gói quà từ nhà trong thời gian dừng chân ở cảng.

Trước khi gia nhập hải quân, Pamela từng là sĩ quan bảo tồn, phụ trách điều tra về ảnh hưởng của asen và các chất khác đối với động vật hoang dã nên nắm được một số kiến thức khoa học.

Qua điều tra, Pamela sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính từ cái chết của Lee, thông qua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 35.000 USD và các khoản trợ cấp dành cho vợ/chồng quân nhân. Vài tuần sau cái chết của Lee, Pamela đã bắt đầu mối tình lãng mạn với một sĩ quan khác và cắt đứt quan hệ với gia đình chồng.

Tuy nhiên, Pamela vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Không có bằng chứng cụ thể ngoài sự nghi ngờ, vụ án bế tắc.

Lee Hartley (phải) và Pamela Johnson trong đám cưới. Ảnh: NCIS

Chân tướng hé lộ sau 14 năm

Năm 1995, Cơ quan Điều tra Tội phạm Hải quân (NCIS) và Văn phòng Ủy viên Công tố bang Florida mở lại vụ án.

Lúc đó, Pamela đang sống ở Georgia sau khi trở về quê nhà. Nhà chức trách kiểm tra lại kết quả máy phát hiện nói dối của Pamela và kết luận rằng có thể biểu đồ đã bị diễn giải sai. Kết quả thực tế phải là "Không thể đưa ra kết luận chắc chắn".

NCIS quyết định tập trung toàn bộ chú ý vào Pamela, tiến hành giám sát liên tục trong gần 6 tháng.

Cuộc tái điều tra làm sáng tỏ thêm về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Pamela và Lee, vẻ ngoài hạnh phúc nhưng thực chất đã rạn nứt. Lee ghen tuông đến mức không muốn vợ nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào khác, khiến Pamela vô cùng bất mãn.

Lục lại những lời khai năm 1982, các đặc vụ tìm thấy lời khai của Mickey Bell, bạn thân với Pamela trong Câu lạc bộ những người vợ sĩ quan. Mickey tiết lộ rằng Pamela nói không hạnh phúc và ước gì Lee chết đi.

Điều đáng báo động nhất là khi Lee đang vật lộn với tử thần trong bệnh viện, Pamela đã hỏi Mickey có biết sát thủ nào có thể "kết thúc công việc" hay không. Cô ta thậm chí còn đề cập đến việc thuê anh trai mình, Fred Johnson, để giết Lee. Các điều tra viên năm 1982 đã gạt bỏ lời khai này như một trò đùa.

Khi thẩm vấn lại những người có liên quan đến vụ án, Fred thừa nhận rằng Pamela từng nói về việc giết Lee và đã lên kế hoạch đầu độc người chồng mới cưới khi anh ta đang ở trên tàu.

Sau khi có được sự hợp tác của Fred, nhà chức trách tìm đến Pamela. Cô ta bất ngờ thú tội.

Pamela khai với điều tra viên rằng đã mua thuốc diệt chuột có chứa thạch tín, bỏ vào thức ăn của chồng và các loại bánh nướng gửi cho chồng ở nước ngoài, thậm chí còn thêm thuốc độc vào nước trái cây khi Lee đang nằm viện.

Về động cơ, Pamela nói làm vậy vì không muốn chung sống với Lee nữa, nhưng thay vì làm tổn thương tình cảm của Lee bằng việc ly hôn, cô ta quyết định giết chồng.

Pamela bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ một vào ngày 2/3/1996, gần 14 năm sau cái chết của Lee. Tháng 10/1996, Pamela đồng ý nhận tội giết người cấp độ hai và bị kết án 40 năm tù. Nhưng cô ta chỉ phải ngồi tù hơn 15 năm rồi được thả ra để chăm sóc người mẹ đau yếu.

Tuệ Anh (theo Oxygen, CBS)