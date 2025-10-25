Vụ án 'ca sĩ giả gái' bị bắt cóc, giấu xác dưới hầm

Trung QuốcBiết "La Đại Mỹ" là ngôi sao mạng kiếm nhiều tiền, 3 kẻ tham lam lợi dụng mối quan hệ thân thiết để bắt cóc, cướp tài sản rồi giết người diệt khẩu.

"La Đại Mỹ" là nghệ danh của nam ca sĩ chuyên giả gái trên nền tảng Douyin, tên thật là Thượng Chiến Phong, sinh năm 1993, quê ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam.

Phong đam mê Kinh kịch từ nhỏ. Do gia đình khó khăn, Phong bỏ học từ năm 13 tuổi để đi làm thuê, sau đó dùng số tiền tiết kiệm được để theo học trường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, Phong đi hát và kinh doanh online.

Năm 2018, Phong bắt đầu trang điểm, mặc đồ cổ trang giả nữ để biểu diễn trên livestream, lấy nghệ danh là "La Đại Mỹ".

Năm 2019, Phong nổi tiếng trên nền tảng Douyin, thu hút hơn một triệu người hâm mộ. Việc livestream bán hàng cũng giúp Phong kiếm được nhiều tiền, mua cho mình chiếc Porsche giá hơn 1,4 triệu nhân dân tệ.

Thượng Chiến Phong biến hóa thành "La Đại Mỹ" trên mạng xã hội. Ảnh: QQ

Ác tâm của kẻ nghiện cờ bạc

Phong từng bị dân xã hội quấy rối vì tranh chấp nên đã trả tiền cho Dư Kim Sinh, 41 tuổi, ra mặt giải quyết. Nhưng sau đó, Phong cảm thấy Sinh là kẻ khó ưa nên cố tình giữ khoảng cách. Theo The Paper, Sinh từng hai lần ngồi tù vì tội cướp của từ khi chưa đầy 19 tuổi.

Tuy nhiên, Sinh biết được Phong là người nổi tiếng trên mạng và khá giàu có. Năm 2023, do nghiện cờ bạc và đang cần tiền gấp, Sinh nhiều lần bàn bạc với bạn gái sống chung tên Sa Ngọc Giao và Dương Hằng về việc cướp của, tống tiền Phong.

Hằng là nhân viên của một công ty y tế thẩm mỹ ở Nam Dương, từng đi theo Sinh làm ăn, và là người được Phong tin tưởng. Nghe về kế hoạch "kiếm tiền" của Sinh, Hằng không từ chối.

Đầu tháng 7/2023, dưới sự chỉ đạo của Sinh, Hằng nhiều lần hẹn gặp Phong nhưng không thành. Tối 5/7, Hằng lại nhắn tin hẹn gặp. Phong đồng ý rồi lái xe đến điểm hẹn sau khi biểu diễn tại một nhà hát địa phương. Hằng đưa Phong đến căn hộ Sinh thuê cùng bạn gái rồi xuống lầu chờ đợi. Sinh sau đó bảo Phong chuyển cho Hằng 500 nhân dân tệ "phí đi lại".

Trong căn hộ, Sinh dùng dây nylon và băng dính trong suốt đã chuẩn bị sẵn để trói tay chân, bịt miệng Phong. Hắn ôm nạn nhân xuống lầu, nhét vào cốp xe Porsche của Phong. Sau đó, Sinh và Giao lái xe đến một căn nhà cấp bốn bỏ hoang của một người họ hàng ở miền núi huyện Nam Chiếu.

Phong bị giam cầm trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường gỗ phủ chiếu rơm đầy bụi bặm, cửa sổ hàn song sắt.

Căn phòng Thượng Chiến Phong bị giam cầm và sát hại. Ảnh: Zonglan

Sáng sớm 6/7, Sinh dùng bạo lực ép Phong chuyển hơn 1 triệu nhân dân tệ vào thẻ ngân hàng, ứng dụng WeChat và Alipay của Giao. Do vượt quá hạn mức chuyển khoản, ngày 7/7, Sinh lại ép Phong chuyển khoảng 1 triệu nhân dân tệ vào các tài khoản trên.

Sau khi nhận được hơn 2 triệu nhân dân tệ, Sinh vẫn không thả Phong. Sáng 7/7, vì lo việc bại lộ, Sinh quyết định giết người diệt khẩu. Khi ở một mình với Phong, Sinh dùng quần áo siết cổ và dùng dao đâm để sát hại nạn nhan, rồi chôn lấp thi thể trong hầm chứa khoai lang ở trên sườn đồi cách nhà không xa.

Sau khi gây án, Sinh và Giao trở về Nam Dương, vứt bỏ dao, băng dính, dây thừng và quần áo của Phong.

Chiều 7/7, Sinh quay lại hiện trường giấu xác, lấp đất che kín hầm chứa khoai.

Che giấu tội ác suốt hai tháng

Trong quá trình phạm tội, để che giấu hành tung, Sinh ép Phong nhắn tin về nhà hoặc trực tiếp sử dụng điện thoại di động của Phong để gửi nhiều tin nhắn giả mạo.

Gia đình cho biết, vào ngày 6/7, Phong gửi tin nhắn WeChat cho mẹ, nói rằng "Con tông xe vào người khác rồi", "Đừng gọi điện, đừng gọi video", "Con phải ra ngoài trốn hai ngày", "Con sẽ đỗ xe ở một nơi an toàn, khi nào được thì bố mẹ bảo người đến lái xe đi", "Người đó vẫn chưa cứu được, có khả năng thành người thực vật. Con sẽ liên lạc sau khi xử lý xong chuyện này"...

Đến ngày 8/7, điện thoại di động của Phong gửi ba bức ảnh kèm vị trí. Gia đình đến thành phố Nam Dương và lái xe đi theo chỉ dẫn.

Gia đình lầm tưởng Phong say rượu lái xe gây tai nạn, đang cố gắng tự xử lý nên không báo cảnh sát kịp thời. Ngoài ra, các đồng nghiệp của Phong cũng nhận được tin nhắn tương tự như "Trong nhà có việc, cần về xử lý". Thực ra, những tin nhắn này là do Sinh gửi bằng điện thoại di động của nạn nhân.

Mãi đến ngày 28/8/2023, gia đình mới phát hiện điều bất thường và trình báo cảnh sát. Lúc này, đã hơn 50 ngày trôi qua kể từ khi Phong mất tích.

Trong khi đó, sau khi trấn an gia đình và đồng nghiệp của Phong, Sinh vượt biên trái phép đến một sòng bạc ở Myanmar và đánh bạc trong nhiều ngày, thua hầu hết số tiền cướp được.

Gia đình Phong cho biết nhóm Sinh đã lấy tổng cộng 2,16 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cùng trang sức, đồng hồ và các vật dụng khác trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ. "Sau khi Phong bị sát hại, Sinh tiếp tục chuyển tiền từ thẻ ngân hàng của con trai tôi, còn đăng nhập vào tài khoản Alipay của con trai tôi để rút hơn 25.000 nhân dân tệ", mẹ nạn nhân nói.

Ngày 31/8/2023, vừa trở về từ Myanmar, Sinh bị cảnh sát biên phòng bắt giữ và chuyển giao cho cảnh sát tỉnh Hà Nam. Giao và Hằng cũng lần lượt bị bắt.

Qua thẩm vấn, Sinh khai nhận quá trình gây án và khai ra nơi giấu xác. Ngày 3/9, thi thể Phong được tìm thấy.

Hầm chứa khoai lang bị Dư Kim Sinh lấp đất sau khi giấu xác nạn nhân bên trong. Ảnh: Sohu

Theo Hongxing News, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 28/2. Trên tòa, cả ba bị cáo rút lại lời khai, phủ nhận hành vi giết người và cướp tài sản.

Sinh phủ nhận việc chuyển khoản hàng triệu nhân dân tệ là cướp tài sản, khẳng định đó là quà tặng tự nguyện của nạn nhân. Sinh nói mình là bạn thân lâu năm của Phong, cái chết của nạn nhân hoàn toàn là tai nạn. Hắn còn khai rằng trên đường từ Myanmar về Vân Nam, hắn cảm thấy có lỗi với nạn nhân nên định quay trở lại để làm việc kiếm tiền trả cho bố mẹ Phong.

Ngày 24/10, TAND trung cấp thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam tuyên án sơ thẩm sau hai phiên xét xử.

Theo tòa án, ba bị cáo đã sử dụng thủ đoạn bạo lực để cướp đoạt tài sản của người khác, số tiền liên quan rất lớn, hành vi vi phạm cấu thành tội cướp tài sản.

Sinh đã sát hại nạn nhân để diệt khẩu sau khi cướp tài sản, hành vi này cấu thành tội giết người. Sinh là người chủ động rủ đồng bọn tham gia vụ cướp, chuẩn bị công cụ gây án, chỉ đạo kế hoạch và thực hiện vụ cướp. Giao tích cực tham gia lập kế hoạch và phụ trách các nhiệm vụ như trông coi nạn nhân, cung cấp tài khoản thanh toán và tiêu hủy chứng cứ sau khi gây án. Cả hai là chủ mưu trong vụ án.

Hằng tham gia lên kế hoạch, dụ nạn nhân đến nhà Sinh, nhưng không tham gia vụ cướp và chia tang vật sau đó. Vai trò của Hằng trong vụ án này nhỏ hơn, là đồng phạm.

Sinh bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người và cướp tài sản; Giao bị tuyên án tử hình về tội cướp tài sản nhưng được hoãn thi hành án hai năm; Hằng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản.

Ba bị cáo còn bị tịch thu tài sản và phạt tiền, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về kinh tế cho gia đình nạn nhân.

Tuệ Anh (theo Jimu News, Xinmin, Toutiao)