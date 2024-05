VTC Mobile nhận 6 giải thưởng tại Vietnam Game Awards 2024

TP HCMWows - Làng Hiệp Sĩ, Football Pro, Battle Teams 2 có sáu lần được xướng tên trong Gala trao giải Vietnam Game Awards 2024, ngày 11/5.

Vietnam Game Awards 2024 là giải thưởng bình chọn, vinh danh các tổ chức, cá nhân, sản phẩm có thành tích, đóng góp nổi bật trong trong lĩnh vực game tại Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Gameverse 2024, diễn ra trong hai ngày 11-12/5 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11.

Tham dự vòng chung kết Vietnam Game Awards năm nay, VTC Mobile (đơn vị thành viên của VTC) có tới 8 trong tổng số 22 đề cử, thuộc các hạng mục giải thưởng The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star.

Gian hàng VTC thu hút hàng nghìn game thủ tham gia trong hai ngày. Ảnh: VTC

Đêm trao giải, nhà phát hành này có sáu lần được xướng tên trên bục vinh danh với ba sản phẩm game đình đám. Wows - Làng Hiệp Sĩ tạo dấu ấn với cú hattrick, nhận đồng thời ba giải thưởng: Game Việt của năm, Game di động Việt xuất sắc, Game Việt có cốt truyện hay nhất.

Không kém cạnh là Football Pro, lập cú đúp với giải thưởng Game di động xuất sắc và Cộng đồng game được yêu thích nhất. Battle Teams 2 (Truy Kích PC) nhận giải Cộng đồng thể thao điện tử được yêu thích nhất.

Đại diện đơn vị cho biết, nhiều năm qua VTC Mobile hướng tới mục tiêu: "Khách hàng là số một". Vì vậy, công ty không ngừng cải tiến và bắt kịp xu thế hiện đại, đem đến những dòng game chất lượng, môi trường chơi game công bằng văn minh, xây dựng - phát triển cộng đồng đoàn kết... Loạt giải thưởng năm nay là minh chứng cho sự ghi nhận và ủng hộ từ game thủ, cũng như đánh giá từ ban giám khảo - những người giàu chuyên môn trong lĩnh vực game tại Việt Nam.

Trước đó, tại Gameverse 2023, VTC Mobile cũng được xướng tên ở giải thưởng Nhà phát hành game xuất sắc, Top 5 đề cử Game của năm với Ta Là Đạo Sĩ Xuất Quan và Top 5 Cộng đồng game được yêu thích nhất với Đại Chiến Tam Quốc.

Ngoài tham gia đề cử, VTC Mobile còn là một trong những nhà phát hành có gian hàng lớn nhất tại sự kiện Gameverse 2024. Đơn vị đem đến nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng game thủ: áo, gối, pad chuột, giftcode giá trị... Nhiều hoạt động đặc sắc tại gian hàng như: trình diễn cosplay, minigame vui nhộn, tiết mục dancing sôi động.

Game thủ còn được nhận nhiều phần quà với sự đồng hành của VTC Pay qua hoạt động "Quét QR - zựt Vcoin thả ga". Tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng được phát ra thông qua hình thức quét mã QR (mệnh giá Vcoin từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng), xuyên suốt hai ngày sự kiện. Tại Gala Vietnam Game Awards 2024, VTC Pay cũng ghi dấu ấn khi đạt Top 5 Kênh thanh toán được yêu thích nhất thuộc hạng mục The Golden Gear

VTC Pay được xướng tên trong Top 5 Kênh thanh toán được yêu thích tại Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: VTC

VTC Mobile còn phối hợp Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức trận chung kết giải đấu Thể thao điện tử Bộ môn Battle Teams 2 (Truy Kích PC) - Campus Championship Summer 2024 vào chiều ngày 11/5. Trận đấu diễn ra với những màn so tài gay cấn, thu hút nhiều khán giả. Với phong độ áp đảo, đội HUBT từ Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội giành ngôi vô địch. Á quân thuộc về đội Arena từ Arena Multimedia.

VTC Mobile là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. Sau gần 14 năm hình thành và phát triển, VTC Mobile hiện có lượng khách hàng thường xuyên và đông đảo đến với nhiều dòng game nổi tiếng: Football Pro, Battle Teams 2 (Truy Kích PC), Wows - Làng Hiệp Sĩ, Giang Hồ Bát Phái, Giang Hồ Ngũ Tuyệt, Trảm Tiên Quyết, Ta Là Đạo Sĩ Xuất Quan, Đại Chiến Tam Quốc, Au Mobile...

Minh Huy