Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam cao nhất 5 năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam năm 2025 ước đạt 27,62 tỷ USD, là mức cao nhất trong 5 năm qua, theo báo cáo Cục Thống kê.

Báo cáo công bố ngày 5/1, cho biết kết quả này tăng 9% so với năm trước. Trong cơ cấu vốn FDI thực hiện, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt 22,88 tỷ USD, chiếm 82,8% tổng vốn giải ngân. Lĩnh vực này thu hút phần lớn các dự án sản xuất quy mô lớn, gắn với xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 1,93 tỷ USD, chiếm 7%. Nhóm tiếp theo là sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, đạt 914,9 triệu USD, chiếm 3,3%.

Ở góc độ đăng ký đầu tư, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2025 đạt 38,42 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2024, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần.

Vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 4.054 dự án được cấp phép, tổng vốn đăng ký 17,32 tỷ USD. Số dự án tăng 20,1%, nhưng tổng vốn giảm 12,2% so với năm trước. Trong nhóm dự án cấp mới, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với 9,80 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 3,67 tỷ USD.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, năm 2025 có 1.404 lượt dự án đăng ký tăng vốn, với tổng giá trị tăng thêm 14,07 tỷ USD, tăng 0,8% so với năm trước. Nếu tính gộp cả khoản đăng ký mới và điều chỉnh, nguồn FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 18,59 tỷ USD, chiếm 59,2% tổng vốn đăng ký.

Góp vốn, mua cổ phần đạt 3.587 lượt giao dịch với tổng giá trị 7,03 tỷ USD, tăng 54,8% so với năm trước. Xét theo hình thức, các giao dịch mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,43 tỷ USD, chiếm 34,6% giá trị góp vốn. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 1,29 tỷ USD, tương đương 18,3%.

Dây chuyền sản xuất thấu kính, R Technical Research Việt Nam, doanh nghiệp FDI của Nhật. Ảnh: Giang Huy

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2025 cũng ghi nhận tăng trưởng. Cả năm có 173 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn 1 tỷ USD, tăng 65,9% so với năm trước. Ngoài ra, có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn, với giá trị tăng thêm 360,8 triệu USD, gấp ba lần năm 2024.

Tính chung tổng vốn đầu tư ra nước ngoài (cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,36 tỷ USD, tăng 88,7% so với năm trước. Trong đó, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 506,9 triệu USD, chiếm 37,2%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 300,7 triệu USD. Nhóm bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ khác đạt gần 130,8 triệu USD.

Về địa bàn tiếp nhận đầu tư, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, trong năm 2025 có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư từ Việt Nam. Lào là thị trường lớn nhất với 773,7 triệu USD, chiếm 56,8% tổng vốn. Philippines đạt 92 triệu USD (6,8%), Đức 78,1 triệu USD (5,7%), Mỹ 74,5 triệu USD (5,5%) và Indonesia 69,6 triệu USD (5,1%).

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính đề cập đến việc đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đi cùng là các chính sách ưu đãi, cạnh tranh, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao. Ngoài ra, cần có cơ chế hiệu quả thu hút vốn đầu tư ở một số lĩnh vực tiềm năng như chip, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, hydrogen xanh...

Hoàng Đan