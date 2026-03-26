Vốn đầu tư vào Đà Nẵng tăng gấp 5 lần trong quý I

Đà Nẵng đón hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong ba tháng đầu năm, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ trong khi số doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 55%.

Thông tin được thành phố nêu trong báo cáo kinh tế - xã hội quý I/2026. Trong đó, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 57.597 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2025 đạt 10.086 tỷ đồng. Thành phố cấp mới 29 dự án với vốn 53.800 tỷ đồng, số còn lại là điều chỉnh tăng giảm vốn của các dự án hiện hữu.

FDI vào Đà Nẵng đạt hơn 36 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành). Lũy kế đến nay, địa phương đã đón 2.044 dự án trong nước, vốn hơn 804.000 tỷ đồng; 1.101 dự án FDI với vốn khoảng 10,7 tỷ USD.

Thành phố cho biết nhiều dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng đang được triển khai, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong dài hạn. Các dự án nổi bật gồm khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí Danang Downtown gần 80.000 tỷ đồng; khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân gần 44.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô khác cũng đã được cấp chủ trương đầu tư như bến cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỷ đồng; khu đô thị Chu Lai 15.000 tỷ đồng; tổ hợp phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế phường Ngũ Hành Sơn 10.000 tỷ đồng; dự án nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng gần 5.000 tỷ đồng.

Một góc Đà Nẵng đầu năm 2026. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng thời gian, Đà Nẵng có thêm hơn 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, vốn điều lệ hơn 3.400 tỷ đồng. Con số tăng 55% số lượng và hơn 100% vốn so với cùng kỳ.

Cột mốc quan trọng của thành phố là khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng ngày 9/1. Trung tâm cung cấp hơn 4.000 m2 không gian làm việc với hạ tầng Internet, 5G, băng thông dữ liệu và máy chủ đầy đủ. Địa phương cho biết đã kết nối, quảng bá, giới thiệu trung tâm đến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đến nay, đại diện ban điều hành trung tâm cho biết đã cấp 12 giấy chứng nhận thành viên; 9 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong khi 11 đơn vị quan tâm.

Thành phố cho biết trong năm 2026 sẽ hoàn thiện và vận hành tòa nhà 20 tầng tại trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp thêm 27.000 m2 sàn. Địa phương cũng đặt mục tiêu thành lập 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt. Song song, các cơ quan sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, thu hút đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhắm đến các thị trường như UAE, Qatar, Mỹ, Canada, châu Âu.

Hoài Phương