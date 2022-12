Volvo XC60 Recharge là Ôtô của năm

21h50 VinFast VF8 - Ngôi sao mới

Ông Phạm Đức Huy trao giải Ngôi sao mới cho đại diện VinFast (bên phải). Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khuôn khổ Giải thưởng Ôtô của năm 2022, ngoài những hạng mục giải thưởng được chấm điểm, năm nay, Ban tổ chức đã quyết định sẽ có thêm một hạng mục không chấm điểm với tên gọi: Giải thưởng vinh danh Ngôi sao mới nổi trên thị trường ôtô Việt - The New Star. Một chiếc xe mới xuất hiện, thu hút được làn sóng quan tâm của người dùng, cập nhật xu hướng phát triển của ngành ôtô thế giới và tạo được ấn tượng ban đầu cho người sử dụng sẽ chính là mẫu xe được lựa chọn để trở thành Ngôi sao mới - The new star của Car Awards 2022.

Danh hiệu Ngôi sao mới thuộc về mẫu xe thuần điện duy nhất phân khúc - VinFast VF8.