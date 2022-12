Võ sĩ Mexico xin lỗi Messi

Nhà vô địch quyền anh hạng siêu trung thế giới Canelo Alvarez xin lỗi Lionel Messi và người Argentina, sau khi đe doạ siêu sao bóng đá này.

"Những ngày qua tôi để cảm xúc và tình yêu nước chi phối, nên đã có những bình luận không đúng mực", Alvarez viết Twitter ngay trước lượt trận cuối bảng C World Cup 2022 tối 30/11. "Vì thế tôi muốn xin lỗi Messi và người dân Argentina. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại học được những điều mới, và lần này đến lượt tôi. Tôi chúc hai đội thành công hôm nay, và tôi sẽ tiếp tục cổ vũ Mexico đến cuối".

Canelo từng bức xúc khi thấy Messi giẫm lên áo đấu của Mexico sau trận hôm 26/11 ở Qatar. Ảnh: TMZ

Sau khi Argentina thắng Mexico 2-0 ở lượt hai bảng C hôm 26/11, một video lan truyền trên mạng xã hội về hành động Messi dùng chân đạp lên chiếc áo của Mexico ở dưới sàn phòng thay đồ. Canelo cho rằng Messi đã thiếu tôn trọng Mexico, và viết lên Twitter: "Messi nên cầu Chúa rằng tôi sẽ không tìm được anh ta đi".

Những đồng đội cũ của Messi như Sergio Aguero hay Cesc Fabregas đã lên tiếng bảo vệ thủ quân Argentina. Aguero nói: "Canelo, cậu đừng tìm lời bào chữa thất bại. Rõ ràng cậu chẳng biết gì về bóng đá và những gì xảy ra trong phòng thay đồ". Còn Fabregas giải thích rằng "những chiếc áo dù của Argentina hay Mexico, đều được đặt dưới sàn sau đó giặt sạch".

Canelo không vừa lòng, thậm chí còn dẫn lại phát biểu của Aguero và chửi tục: "Cả mày nữa sao? Lại muốn dựa hơi Canelo sao? Đừng có đạo đức giả".

Canelo đăng thông điệp đe doạ Messi

Đến hôm 29/11, đội trưởng Mexico Andres Guardado lên tiếng bảo vệ hành động của Messi. Anh nói với TyC Sports: "Tôi may mắn và vinh dự chơi bóng đối đầu Messi nhiều năm ở Tây Ban Nha, và hiểu rõ con người cậu ấy. Không may là Canelo không hiểu chuyện thường xảy ra trong phòng thay đồ, có lẽ vì thế cậu ấy phản ứng khi nhìn thấy áo Mexico bị vứt dưới sàn. Nhưng chuyện nhỏ này thật chẳng đáng xé ra to".

Lời chúc của Canelo không trọn vẹn, khi Argentina thắng Ba Lan 2-0, còn Mexico cũng hạ Saudi Arabia 2-1 nhưng không thể đi tiếp. Hai đội ở bảng C vào vòng 1/8 là Argentina và Ba Lan, còn Mexico phải dừng bước ở World Cup 2022.

Canelo đang là nhà vô địch thế giới tuyệt đối ở hạng siêu trung, từ 73 kg đến 76 kg. Theo Boxrec, võ sĩ 32 tuổi là tay đấm quyền anh số một thế giới hiện tại dựa trên thành tích. Anh đã đánh 62 trận, thắng 58, hoà hai và thua hai. Ở trận gần nhất, anh thắng điểm trọng tài Gennady Golovkin để bảo vệ 5 đai vô địch siêu trung: WBA Super, WBO, IBF, WBC và The Ring, tối 17/9 tại thành phố Las Vegas, Mỹ.

Hoàng An