Vợ chồng cựu thư ký lãnh đạo Văn phòng Chính phủ bị truy tố

Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng để nhận 4 tỷ đồng, tiếp tay cho hai doanh nghiệp được cấp phiếu thử nghiệm giả.

Thông tin được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng vừa ban hành, đề nghị truy tố Khánh về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cùng vụ án, Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL; Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek và Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh, Phó giám đốc TSL, Giám đốc Avatek) bị cáo buộc Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ. 97 bị can còn lại bị truy tố Giả mạo trong công tác.

100 người sẽ bị xét xử tại TAND TP HCM.

Theo cáo trạng, tại Công ty TSL, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Chủ tịch Lượng giao cấp dưới phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả lẫn với phiếu thật. Phiếu giả là phiếu không cần lấy mẫu kiểm nghiệm và dễ dàng chỉnh sửa kết quả, lùi ngày phát hành.

Công ty TSL còn có chính sách hỗ trợ trả kết quả kiểm nghiệm nhanh. Khách hàng chỉ cần đưa ra thông tin yêu cầu thử nghiệm mà không cần gửi mẫu. Đặc biệt, khách hàng còn được chỉnh sửa kết quả theo nhu cầu và được chiết khấu 30% một phiếu.

Từ đây, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã móc nối với nhân viên TSL để làm hồ sơ trọn gói với giá từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy theo hồ sơ. Các phiếu thử nghiệm giả được cấp nhanh chóng.

Nhà chức trách cáo buộc TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Một loại phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL. Ảnh: TSL

Từ tháng 2/2023, Hồ Thị Thanh Phương mâu thuẫn với Lượng nên tách ra làm riêng, thành lập Công ty Avatek. Vẫn chiêu cũ, Phương đưa ra quảng cáo "không cần lấy mẫu kiểm nghiệm mà vẫn cho ra kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu"; "khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả".

Từ tháng 3/2023 đến 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Sau khi có phiếu kết quả thử nghiệm giả, các doanh nghiệp, cá nhân sẽ dùng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế hoặc tự công bố sản phẩm tại các Chi cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, các tỉnh, thành.

Ngoài hành vi trên, Lượng và Phương còn nhiều lần đưa hối lộ tổng gần 4 tỷ đồng cho Khánh. Việc đưa tiền để nhờ Khánh lo lót, tác động đến các cơ quan liên quan, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TSL và Công ty Avatek trong cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm.

Đổi lại, nhóm này còn cho Hà Linh, vợ của Khánh, vào làm việc tại công ty và cho giữ cổ phần để tiện xử lý công việc. Nhận tiền xong, từ năm 2020 đến 2025, Khánh đã chi 1,5 tỷ đồng để làm quà tết, mời cơm hoặc "cảm ơn" 21 cá nhân sau khi có quyết định cấp phép. Số tiền mỗi lần đưa từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Còn lại 2,4 tỷ đồng, Khánh sử dụng cá nhân.

Phạm Dự